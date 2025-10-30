Zema e governadores de direita se reúnem no Rio em apoio a Cláudio Castro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), visita o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30/10) para prestar apoio a Cláudio Castro (PL), chefe do Executivo fluminense, ao lado de outros governadores de direita.

A visita se dá em meio aos efeitos da Operação Contenção, a mais letal da história do estado, que matou mais de 120 pessoas, incluindo quatro policiais. Em vídeo, Zema relatou que a comitiva vai prestar solidariedade a Castro, às forças de segurança e à população local.

A reunião entre os chefes estaduais está marcada para às 18h no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador fluminense. O encontro é mencionado apenas na agenda oficial de Zema e do governador do Mato Grosso, Eduardo Riedel (PP), mas outros líderes são esperados - veja a lista abaixo.

Governadores que vão ao Rio nesta quinta

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais;

Eduardo Riedel (PP), governador do Mato Grosso do Sul;

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina;

Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná;

Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul;

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás;

Mauro Mendes (União Brasil), governador do Mato Grosso;

Celina Leão (PP), vice-governadora de Brasília.

União de governadores de direita

Zema criticou o governo federal e disse que durante os governos do PT “as facções criminosas só ganharam espaço”.

"Me parece que nós governadores temos carregado um ônus da ineficiência do governo federal que não faz essa vigilância adequadamente. E, quando é convocado a participar de uma operação de combate ao crime organizado, se nega a mandar ajuda", disse o governador.