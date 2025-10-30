'Preto correndo em dia de operação é bandido', critica deputado

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) se manifestou nessa quarta-feira (29/10) sobre a Operação Contenção, deflagrada pelo forças policiais do Rio de Janeiro na última terça (28) contra o Comando Vermelho.

Durante discurso no plenário da Câmara, o congressista afirmou que quatro jovens, filhos de integrantes da Igreja Ministério Missão de Vida, estão entre os mortos. Pastor e fundador da igreja, Otoni disse que essas pessoas não tinham envolvimento com o crime organizado.

"Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem vai saber se são bandidos ou não? Nunca [vão saber], ninguém vai atrás, porque preto correndo em dia de operação na favela é bandido", criticou o deputado federal.

Fala de Otoni de Paula

A Operação Contenção prendeu 113 pessoas e deixou ao menos 121 mortos, entre eles quatro policiais — sendo considerada a operação mais letal da história. Otoni afirmou que o Rio de Janeiro precisa de estratégia, inteligência e coragem pra enfrentar quem realmente "lucra com o caos".

"Mais de 100 pessoas morreram. E o Estado? Continua de braços cruzados, indiferente, tratando a tragédia como manchete. Mas o verdadeiro poder do crime não está na favela, está no dinheiro sujo, lavado em bancos, combustíveis, ouro e negócios milionários", acrescentou Otoni.