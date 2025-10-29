Assine
Freixo diz que operação que matou 121 no Rio foi ‘eleitoreira’

Para Marcelo Freixo, governo Lula ‘não pode ficar refém’ de ação de Cláudio Castro

Tatiana Farah
29/10/2025 17:02

Presidente da Embratur, o ex-deputado Marcelo Freixo comentou nesta quarta-feira, 29, a operação policial contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro nessa terça.

Especialista em segurança pública do Rio, Freixo classificou a megaoperação como “desastre” e afirmou que o governo federal “não pode ser refém de uma ação que é claramente eleitoreira”.

O presidente da Embratur falou à imprensa durante a posse de Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência, no Palácio do Planalto.  

Freixo também defendeu as ações do governo e criticou o governador Cláudio Castro. “É péssimo para a imagem do Brasil e para a imagem do Rio de Janeiro. Mas nem todo mundo parece preocupado com isso”.

