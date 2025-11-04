Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

Beto Guedes sobre Lô Borges: ‘Se cheguei onde cheguei, foi por causa dele’

Amigo de Lô, Beto é um dos pilares do Clube da Esquina; ele prestou solidariedade no velório, no Palácio das Artes

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
04/11/2025 16:58 - atualizado em 04/11/2025 16:59

compartilhe

SIGA
x
Beto Guedes olha para a câmera, sentado num banco, segurando a guitarra e usando casaco colorido
Beto Guedes esteve no velório de Lô Borges, na tarde de terça-feira (4/11) crédito: Cristiano Quintino/divulgação

Beto Guedes foi um dos músicos que prestaram solidariedade à família de Lô Borges, no velório do cantor e compositor, nesta terça-feira (4/11). Ao sair do foyer do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, ele reconheceu a importância do amigo em sua carreira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

“Se cheguei onde cheguei, se o 14 Bis chegou onde chegou, foi por causa do Lô”, disse Beto. “É um grande irmão que eu tive”, acrescentou.

Lô Borges morreu às 20h50 desse domingo (2/11), no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte, aos 73 anos. De acordo com o sobrinho dele, Rodrigo Borges, a causa foi falência múltipla de órgãos.

Lô ficou internado por 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com quadro de intoxicação medicamentosa, em 17 de outubro.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, Lô Borges foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de sua morte.

Tópicos relacionados:

clube-da-esquin clube-da-esquina intoxicacao-medicamentos lo-borges morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay