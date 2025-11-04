Beto Guedes sobre Lô Borges: ‘Se cheguei onde cheguei, foi por causa dele’
Amigo de Lô, Beto é um dos pilares do Clube da Esquina; ele prestou solidariedade no velório, no Palácio das Artes
Beto Guedes foi um dos músicos que prestaram solidariedade à família de Lô Borges, no velório do cantor e compositor, nesta terça-feira (4/11). Ao sair do foyer do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, ele reconheceu a importância do amigo em sua carreira.
“Se cheguei onde cheguei, se o 14 Bis chegou onde chegou, foi por causa do Lô”, disse Beto. “É um grande irmão que eu tive”, acrescentou.
Lô Borges morreu às 20h50 desse domingo (2/11), no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte, aos 73 anos. De acordo com o sobrinho dele, Rodrigo Borges, a causa foi falência múltipla de órgãos.
Lô ficou internado por 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com quadro de intoxicação medicamentosa, em 17 de outubro.
Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, Lô Borges foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.
Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de sua morte.