Adeus a Lô Borges: cantor e compositor é velado no Palácio das Artes, em BH
Amigos, familiares e fãs se despedem do músico mineiro, um dos fundadores do Clube da Esquina, em cerimônia marcada por emoção e homenagens
Pouco antes das 9h um grupo de cerca de 20 pessoas aguardava a abertura do Palácio das Artes para o velório de Lô Borges, realizado no Foyer do Grande Teatro Cemig. Às 9h15 o acesso ainda não tinha sido liberado aos fãs que foram dar o último adeus ao músico, morto na noite de domingo (2/11), mas amigos e parentes já ocupavam o espaço.
Coroas de flores de personalidades do mundo da música, como Samuel Rosa e Djonga, e de entidades como a Funarte, a Santa Casa BH e o Ministério da Cultura, ornamentavam o Foyer. As portas do Palácio das Artes foram abertas para o público em geral às 9h20.
A cantora Marina Machado, que estava na fila que passava em frente ao caixão, parou para dar um abraço emocionado em Telo, irmão de Lô.
