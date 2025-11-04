Toninho Horta toca em cantoria de homenagem a Lô em Santa Tereza
Cantores e fãs se reuniram no endereço que deu origem ao Clube da Esquina para celebrar a obra do artista mineiro, morto aos 73 anos
O guitarrista e compositor Toninho Horta participou, na tarde e noite dessa segunda-feira (3/11), da cantoria em homenagem ao cantor Lô Borges, realizada no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. O encontro reuniu amigos, admiradores e músicos na emblemática esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, ponto de origem do Clube da Esquina.
Durante a homenagem, Toninho encantou o público ao interpretar algumas das canções que marcaram sua parceria com o amigo. Entre elas, estava “O Trem Azul”, um dos clássicos eternizados pelo Clube da Esquina.
O evento, organizado por fãs e músicos, foi marcado por emoção. Também participaram artistas como Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô. O irmão do cantor, Marilton Borges, que é o responsável por ter apelidado Lô ainda na infância, também se apresentou.
O público, formado por gerações diversas, acompanhou em coro canções como “Paisagem da Janela”, “Clube da Esquina nº 2”, “Trem de Doido” e “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.
A homenagem celebrou o legado do músico, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos.
Segundo o Hospital Unimed, o cantor e compositor mineiro morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.