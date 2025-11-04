Toninho Horta toca em cantoria de homenagem a Lô em Santa Tereza

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O guitarrista e compositor Toninho Horta participou, na tarde e noite dessa segunda-feira (3/11), da cantoria em homenagem ao cantor Lô Borges, realizada no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. O encontro reuniu amigos, admiradores e músicos na emblemática esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, ponto de origem do Clube da Esquina.

Durante a homenagem, Toninho encantou o público ao interpretar algumas das canções que marcaram sua parceria com o amigo. Entre elas, estava “O Trem Azul”, um dos clássicos eternizados pelo Clube da Esquina.

O evento, organizado por fãs e músicos, foi marcado por emoção. Também participaram artistas como Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô. O irmão do cantor, Marilton Borges, que é o responsável por ter apelidado Lô ainda na infância, também se apresentou.

O público, formado por gerações diversas, acompanhou em coro canções como “Paisagem da Janela”, “Clube da Esquina nº 2”, “Trem de Doido” e “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

Amigos e admiradores de Lô Borges se reuniram, no fim da tarde desta segunda-feira (3/11), em Santa Tereza para homenagear o cantor e compositor morto no domingo em decorrência de intoxicação medicamentosa. A homenagem ocorreu na famosa esquina que deu origem ao Clube da Esquina, entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza. O público levou flores e velas, que foram colocadas na esquina que deu origem ao movimento musical. A multidão era formada por fãs de todas as idades, dos contemporâneos do artista às gerações mais novas. Uma tenda foi montada próximo ao cruzamento das ruas, onde artistas se reuniram para uma 'Cantoria em homenagem' a Lô Borges. Entre os músicos que se apresentaram estavam Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô. Também se apresentou Marilton Borges, irmão de Lô e responsável por dar o apelido ao cantor e compositor, cujo nome de batismo é Salomão Borges Filho. Desde que Lô foi internado, em 17 de outubro, moradores de Santa Tereza organizaram correntes de oração. A comunicação era feita por grupos de WhatsApp. Não houve encontros presenciais, mas, no horário determinado, as pessoas faziam orações em suas casas.

A homenagem celebrou o legado do músico, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos.

Segundo o Hospital Unimed, o cantor e compositor mineiro morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.