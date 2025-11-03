Livro recupera marco inicial da carreira de Lô Borges

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Lô Borges é uma das figuras centrais do livro “Primeiros acordes do Clube da Esquina”, do fotógrafo Cristiano Quintino, que seria lançado nesta quarta-feira (5/11). A obra, que tem pesquisa, organização e posfácio assinados pela jornalista, escritora e produtora cultural Malluh Praxedes, recupera os eventos em torno do 1º Festival Estudantil da Canção Popular, realizado em 1969, no auditório da Secretaria de Saúde, onde atualmente é o Minascentro.



O evento, de caráter competitivo, marcou as primeiras apresentações públicas das músicas “Clube da esquina” (Lô, Milton Nascimento e Márcio Borges) e “Equatorial” (Lô e Beto Guedes), que, curiosamente, não chegaram ao final da contenda. Quintino diz que, mesmo antes da notícia da morte do cantor e compositor na noite deste domingo (2/11), quando saiu o boletim médico dizendo que ele estava fazendo hemodiálise, decidiu-se pela mudança de data do lançamento.



“Tivemos um mau pressentimento, não tinha clima para lançar, inclusive porque o livro começa com Lô falando da música 'Clube da esquina', e termina com ele falando de 'Para Lennon e McCartney'. Em ambos os casos, foram depoimentos que ele me deu em 2008”, diz. Ele observa que o festival pavimentou o caminho para o surgimento do Clube da Esquina, na medida em que promoveu encontros e estreitou os laços entre seus fundadores.





PRIMEIRA PARCERIA



No livro, Lô conta – sobre a música que batiza o movimento – que estava desenvolvendo a harmonia, enquanto Milton criava a melodia. “Quando a gente terminou a música, eram mais ou menos 6 horas, chegou o Marcinho vindo do trabalho e nos viu com uma parceria inédita, a primeira música minha e do Bituca. Marcinho começou a escrever a letra na hora”, relata, dizendo que a escrita foi concluída à luz de velas, porque estava anoitecendo e acabou a energia elétrica em sua casa.



No depoimento incluído no último tomo de “Primeiros acordes do Clube da Esquina”, Lô fala dos desdobramentos do evento de 1969. “Foi o primeiro e único festival de que participei e tem uma importância grande na minha carreira. Primeiro porque entrei com duas músicas que foram minhas primeiras criações em parcerias com os meus melhores amigos: 'Clube da Esquina', com o Bituca, e 'Equatorial', com o Beto Guedes, e olha que eu tenho poucas parcerias com eles”, conta.



O depoimento revela, ainda, que, ao final do Festival, foram todos para a casa da família Borges, com Naná Vasconcelos tocando com as panelas de sua mãe e uma dupla de violão em cada cômodo. No livro, Lô conta que chamou seu irmão, Marcio, e Fernando Brant, para mostrar uma música que acabara de compor ao piano, a fim de que criassem a letra, e assim nasceu “Para Lennon e McCartney”. Ele relata que as pessoas ficaram “mais amigas” e acabaram trabalhando juntas.



TODOS JUNTOS



“Tinha os encontros meus com o Beto, o Toninho, com outras pessoas, com o Nivaldo. Tinha muitos encontros separados, de duplas, de trios de pessoas. Já existiam algumas amizades, mas esse festival colocou todo mundo junto. Ele tem essa importância. Lembro que o Túlio Mourão começou a frequentar minha casa, fiquei mais amigo do Toninho, mais amigo do Nivaldo, eu fiquei mais amigo de todo mundo”, registra o texto.



Quintino pontua que foi a partir daquele momento que Toninho Horta começa a lecionar música para Lô e Beto Guedes. Ele considera “uma coisa linda” o fechamento do festival na casa dos Borges. “Estava aquela moçada toda lá, Fernando (Brant), Elizete Cardoso, Naná Vasconcelos, a família Borges toda. Dona Maricota, mãe deles, preocupada com todo mundo bebendo, foi fazer uma macarronada enquanto Lô compunha 'Para Lennon e McCartney' ao piano”, diz.



Ele revela que um dos últimos contatos com Lô foi para apresentar um projeto, do livro “Poemas musicais”, em que reúne as nove letras que ele escreveu para o “Disco do tênis” e as ilustra com diversas fotos que fez do músico ao longo dos anos. “Ele ficou empolgado com a ideia, mas disse que queria que eu pusesse muitas fotos, porque fui a pessoa que mais o fotografou. Há cerca de três semanas, me entregou a autorização para fazer esse livro. Nos encontramos, tomamos um vinho”, conta.