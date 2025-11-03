Assine
DESPEDIDA

Chico Pinheiro se emociona em vídeo ao se despedir de Lô Borges

'Chegou o fim de uma viagem, de um grande e querido amigo', declarou o jornalista em suas redes sociais nesta segunda-feira (3/11)

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
03/11/2025 22:49 - atualizado em 03/11/2025 22:58

Cantor e compositor mineiro, Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina, morreu na noite desse domingo (2/11) crédito: Instagram/Chico Pinheiro - Rodrigo Clemente/EM/D.A Press (arquivo)

O jornalista Chico Pinheiro usou as redes sociais nesta segunda-feira (3/11) para deixar registrada sua despedida a Lô Borges, cantor e compositor mineiro que morreu nesse domingo (2/11), em Belo Horizonte (MG).

“Chegou o fim de uma viagem, de um grande e querido amigo. O meu ‘beatle’ preferido de Minas Gerais. Lô Borges, valeu o teu pique. Muitas saudades”, declarou emocionado. Veja o vídeo: 

Chico Pinheiro, inclusive, já mediou, em 2019, um talk-show sobre o icônico grupo mineiro “Clube da Esquina”, que contou com a participação de Lô Borges, Márcio Borges e Wagner Tiso. 

Embora tenha nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o jornalista se declara mineiro de coração, pois, com apenas três meses, os pais se mudaram para Belo Horizonte, onde Chico fixou residência até os 38 anos. Em dezembro de 2023, ele recebeu o título de cidadão honorário de BH. 

Ele também tem uma relação próxima com Afonso Borges. O irmão de Lô Borges e produtor cultural já declarou publicamente que Chico, além de um “irmão”, é “companheiro de uma vida inteira”.

A morte de Lô Borges, aos 73 anos, ocorreu devido à falência múltipla de órgãos e foi confirmada pelo sobrinho dele, Rodrigo Borges. O artista estava internado há 18 dias no Hospital da Unimed, na capital, e havia dado entrada na unidade de saúde com quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, Lô Borges passou por diversos procedimentos. Em 25 de outubro, ele foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. O artista, no entanto, teve de iniciar o tratamento de hemodiálise dois dias depois, em um esforço para auxiliar a função renal.

A família de Lô Borges confirmou que o velório será nesta terça-feira (4/11), das 9h às 15h, no Foyer do Grande Teatro Cemig, do Palácio das Artes.

