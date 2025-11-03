Assine
overlay
Início Cultura
JORNADA HIPPIE

Por que Lô Borges "sumiu" após o Disco do Tênis?

Aos 20 anos, ele decidiu mochilar pelo Brasil e foi para Arembepe, paraíso hippie, após o estresse de gravar dois álbuns em 1972

Publicidade
Carregando...
Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
03/11/2025 18:52 - atualizado em 04/11/2025 02:39

compartilhe

SIGA
x
Lô Borges
Depois de gravar "Clube da Esquina" e o "Disco do Tênis", Lô Borges resolveu tirar férias e se mandou para Arembepe, na Bahia crédito: Reprodução

Muito se especula sobre o porquê de Lô Borges não ter participado ativamente dos discos de Milton Nascimento logo após o lançamento do aclamado “Clube da esquina” (Odeon, 1972), considerado um dos melhores álbuns do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O compositor Márcio Borges, irmão de Lô, contou que não foi fácil para um jovem recém-chegado aos 20 anos lidar com as pressões do showbusiness e o cansaço após gravar o “Clube” e seu primeiro disco solo, “Lô Borges” (o “Disco do tênis”), ambos em 1972.

Lô resolveu tirar férias e se mandou para Arembepe, na Bahia, local adotado pelos hippies nos anos 1970. A gravação do “Disco do tênis” foi exaustiva: Lô compunha de manhã, Márcio letrava as canções a seguir, e os dois iam para o estúdio de noite, no Rio de Janeiro.

“E todo mundo perguntando: ‘Cadê o Lô?’. O Lô, aos 20 anos e se sentindo exaurido criativamente, depois de ter criado o disco ‘Clube da esquina’ com Bituca e o do Tênis comigo, estava deliberadamente fora dos estúdios, curtindo a juventude na Bahia. Por isso não participou do disco ‘Minas’, em 1975”, contou Márcio.

Em 1978, Bituca lançou “Clube da esquina nº 2”, com participação apenas discreta de Lô, nem um pouco parecida com o protagonismo do álbum de 1972 que o projetou nacionalmente, coassinado com Bituca.

Participou das faixas "Ruas da cidade", parceria sua com o irmão Márcio; "Tanto", dividindo o microfone com Beto Guedes; e ao lado de Gonzaguinha e Elis Regina em "O que foi feito deverá/O que foi feito de Vera".

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lô voltou para valer aos estúdios em 1979, para gravar o segundo álbum solo de sua carreira, "Via-Láctea".

“Enquanto Lô passeava e reagrupava energias criativas para sua ‘Via-Láctea’, as obras-primas do disco 'Minas' iam se perfazendo com Bituca, Fernando Brant, Ronaldo Bastos e eu”, contou Márcio.

Tópicos relacionados:

clube-da-esquina lo-borges milton-nascimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay