Marilton, irmão de Lô Borges, agradece homenagem no Santa Tereza: 'Tá vivo'

O músico Marilton Borges, irmão mais velho de Lô Borges, participou na tarde e noite dessa segunda-feira (3/11) da cantoria em homenagem ao cantor, realizada na tradicional esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte.

O evento reuniu dezenas de fãs, amigos e artistas que se encontraram para celebrar a vida e a obra do cantor e compositor, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos, em decorrência de uma infecção medicamentosa, com a falência múltipla dos órgãos.

Em meio à emoção do público, Marilton subiu ao palco e foi recebido com aplausos. Fez questão de agradecer o carinho dos presentes e transmitir uma mensagem em nome da família Borges.



“Essa festa está maravilhosa. Pelo menos uma canja eu vou dar”, brincou. Em seguida, afirmou que o legado do irmão segue vivo na memória e na música. “Quero deixar bem claro uma mensagem da família Borges para vocês: o Lô não morreu, o Lô está vivo. Obrigado, viu, gente. Em nome da família, muito obrigado”.

A cantoria contou com apresentações de Toninho Horta, Rodrigo Borges, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Marcelo Dande, que revisitaram clássicos como “Paisagem da Janela”, “Clube da Esquina nº 2” e “O Trem Azul”.