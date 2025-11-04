Lô Borges não gostava de 'Chaves', mas um fato mudou sua opinião

Lô Borges, que morreu no último domingo (2/11), em Belo Horizonte, declarou que não gostava do seriado mexicano "Chaves", sucesso no Brasil desde a década de 1980 no SBT. O compositor revelou que foi seu pai quem o fez dar uma chance para a produção.

Durante um vídeo do making of das gravações do DVD “Intimidade”, de 2008, o compositor aparece visitando o pai, Seu Salomão Borges. Ainda do lado de fora da casa, Lô Borges escuta o som da televisão: “Ele está vendo 'Chaves', ele adora".

No mesmo vídeo, o cantor declarou que começou a assistir a série por indicação do pai e acabou se envolvendo com a trama e os personagens: “Eu não gostava do Chaves, ele quem falou comigo: ‘É genial! Você não sabe o que está perdendo’”.

Luto no Clube da Esquina

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Ele ficou internado por 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

Adeus a Lô Borges

Pouco antes das 9h desta terça-feira (4/11), um grupo de cerca de 20 pessoas aguardava a abertura do Palácio das Artes para o velório de Lô Borges, realizado no Foyer do Grande Teatro Cemig. Às 9h15 o acesso ainda não tinha sido liberado aos fãs que foram dar o último adeus ao músico, mas amigos e parentes já ocupavam o espaço.

Coroas de flores de personalidades do mundo da música, como Samuel Rosa e Djonga, e de entidades como a Funarte, a Santa Casa BH e o Ministério da Cultura, ornamentavam o Foyer. As portas do Palácio das Artes foram abertas para o público em geral às 9h20. Centenas de pessoas já passaram pelo local para o último adeus a Lô.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata