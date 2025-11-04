Assine
AMIZADE DE LONGA DATA

Último parceiro de Lô Borges, Zeca Baleiro se despede no velório em BH

Parceiro mais recente de Lô Borges, o cantor e compositor Zeca Baleiro esteve no velório em Belo Horizonte e lembrou a genialidade e a originalidade do mineiro

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/11/2025 12:05 - atualizado em 04/11/2025 12:09

Zeca recebeu a notícia da morte de Lô dentro de um voo para Belo Horizonte
Zeca recebeu a notícia da morte de Lô dentro de um voo para Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Último parceiro de Lô Borges em vida, Zeca Baleiro se despediu do cantor e compositor mineiro no velório realizado nesta terça-feira (4/11), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Em agosto deste ano, Lô havia lançado o disco “Céu de Giz”, todo com composições do maranhense. Os dois entrariam em turnê ainda este ano e tinham apresentações marcadas até o fim de 2025.

Zeca recebeu a notícia da morte de Lô dentro de um voo para Belo Horizonte. Ele viajava à capital mineira para se despedir da empresária e amiga Rosana Decelso, referência na cena cultural de BH, também falecida no último domingo (2/11). “Uma semana dura, duas perdas muito importantes para mim”, disse Zeca Baleiro, emocionado.

O cantor destacou a relevância de Lô Borges na música brasileira. “O Lô tem uma simbologia muito grande. Era um artista muito inventivo, de um tipo que não vai mais existir. A música popular vai caminhar para outros lugares, outras direções.”

“Ele é de um tipo de artista que não vai mais aparecer. Ele inventou um jeito de fazer música, então a partida dele representa meio que o fim dessa linhagem”, completou.

