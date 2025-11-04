Assine
DESPEDIDA FINAL

Banda se despede de Lô Borges: atitude inventiva até o fim

Integrantes que acompanharam o cantor nos últimos anos relembraram a genialidade e a irreverência do artista, que mantinha intensa produção musical

04/11/2025 10:56

Lô Borges vinha lançando um disco por ano desde 2019 e deixou outros quatro prontos antes de morrer
Lô Borges vinha lançando um disco por ano desde 2019 e deixou outros quatro prontos antes de morrer crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Muito emocionados, os músicos da formação mais recente de Lô Borges se despediram do cantor na manhã desta terça-feira (4/11), durante o velório realizado no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Robinson Matos (bateria), Thiago Corrêa (baixo), Henrique Matheus (guitarra) e Felipe D’Angelo (teclado e vocal) integravam a banda que acompanhava Lô de norte a sul do país. Eles estiveram com o artista em seu último show, realizado em 27 de setembro, na cidade de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas.

O baixista Thiago Corrêa, filho do também baixista Ivan Corrêa, que fez parte de formações anteriores da banda de, afirmou ao Estado de Minas que o músico “era um cara que não se resignou”.

Lô Borges vinha lançando um disco por ano desde 2019 e deixou outros quatro prontos antes de morrer. “Ele teve uma atitude inventiva até o fim. Da geração dele, era o cara que continuava fazendo discos e se reinventando. Em cada álbum que a gente fez havia uma proposta diferente, cada um com um parceiro novo", relembrou.

"Ele achou essa dinâmica e achou isso lindo. Faltou ano pra ele lançar o tanto de coisa que fez”, contou o baixista. "Lô foi uma pessoa acima de tudo irreverente. Passei a ver a música de um jeito completamente diferente depois que conheci ele. Um cara genial, generoso e que me ensinou muito”, completou Corrêa.

bh cantor lo-borges minas-gerais

overflay