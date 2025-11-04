Vídeo: velório de Lô Borges tem apresentação de coral

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O velório de Lô Borges, realizado nesta terça-feira (4/11) no foyer do Palácio das Artes, contou com uma homenagem do Coral Lírico de Minas Gerais. Por volta das 11h, mais de 30 coralistas, regidos pelo maestro Lucas Viana, surgiram na parte superior do foyer para a despedida ao cantor e compositor mineiro.

A apresentação comoveu o público presente. No repertório dois sucessos de Lô, um mais recente, “Quem sabe isso quer dizer amor” (com letra de Márcio Borges), e o “O trem azul” (da parceria com Ronaldo Bastos, lançada no álbum "Clube da esquina").

“Viemos hoje prestar uma singela homenagem ao grande Lô Borges e também manifestar nossa imensa gratidão por sua existência e por sua música”, disse Cláudia Malta, diretora artística da Fundação Clóvis Salgado.

