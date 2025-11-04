Yé Borges, irmão de Lô, diz que ele vinha compondo compulsivamente
Emocionado, Yé Borges destacou que o músico estava cheio de planos e tinha show marcado com Zeca Baleiro
Lembranças e revelações marcam o “adeus” a Lô Borges no velório que acontece no Palácio das Artes. Parentes e amigos se despedem do artista que morreu no domingo (2/11), aos 73 anos. Outro irmão de Lô, Yé Borges, é um dos vários presentes. "Ele tinha sempre um sonho novo", disse, respondendo a uma pergunta sobre algum sonho que, por ventura, Lô não tivesse conseguido realizar.
Yé disse que a família está toda muito sensibilizada com a partida tão repentina de um artista que estava cheio de planos, com um show de lançamento de seu novo álbum, "Céu de giz", marcado para acontecer em Recife (PE). A apresentação seria ao lado de Zeca Baleiro, que é parceiro nas composições.
A agenda de Lô estava cheia até o fim do ano, segundo o irmão. Yé chamou a atenção para o fato de que ele vinha compondo compulsivamente e que deixou quatro álbuns de músicas inéditas prontos - dois deles já mixados. "Eles vão ser lançados, têm que ser lançados, porque essa obra não pode ficar engavetada", disse. Yé fez questão de frisar, "sem modéstia", que seu irmão era um gênio.
