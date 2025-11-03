Zeca Baleiro presta homenagem a Lô Borges: "sempre fui grande fã"

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O cantor e compositor Zeca Baleiro prestou homenagem nas redes sociais a Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado desde o dia 17 de outubro devido a uma intoxicação medicamentosa.

"Penso que a Natureza às vezes testa nossa força trazendo, em sequência e sem trégua, sustos de perdas irreparáveis. Sempre fui grande fã do Lô Borges, desde a adolescência, quando ouvi o famoso 'disco do tênis'. Fiquei encantado com a estranheza e o lirismo de suas canções (sim, eram estranhas e líricas, por paradoxal que pareça). Segui acompanhando com entusiasmo seus discos (e passos) até os dias de hoje", conta Zeca em publicação no Instagram.

Em agosto deste ano, Lô Borges e Zeca Baleiro lançaram em parceria o álbum inédito "Céu de giz", com 10 canções, com melodias do artista mineiro e letras de Zeca.

O cantor maranhense relembra o momento do convite feito por Lô. "Imaginem, pois, a minha surpresa ao receber, em outubro do ano passado, uma ligação sua dizendo: 'Zeca, aqui é o Lô. Sou fã de suas músicas, compus dez canções e gostaria que você pusesse letra. Topa?'. Respondi: 'Porra, Lô, você tá de sacanagem comigo. Topo com máxima honra, irmão, sou muito seu fã, tô nem acreditando'





Trajetória

Salomão Borges Filho, que ganhou o apelido de Lô Borges, nasceu em 1952 em Belo Horizonte. Lô deixou sua marca na história da música brasileira como um dos maiores compositores do país e como um dos fundadores do clássico Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento.

Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão; Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.

O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.

Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney", "Aos Barões" e outros.