HOMENAGEM

Minas decreta luto de três dias pela morte de Lô Borges

Cantor e compositor mineiro morreu aos 73 anos em Belo Horizonte. Velório será aberto ao público no Palácio das Artes nesta terça-feira (4/11)

03/11/2025 14:27

Um dos principais nomes da música mineira, Lô Borges morreu nesse domingo aos 73 anos crédito: JOAO DINIZ/DIVULGACAO

Minas Gerais decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do lendário Clube da Esquina. A homenagem, que começa a contar nesta segunda-feira (3/11), foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Lô Borges faleceu na noite de domingo (2/11), aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O cantor e compositor estava internado havia 17 dias em um hospital de Belo Horizonte, após um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante o período, passou por traqueostomia e sessões de hemodiálise, mas não resistiu.

O governo estadual informou que, além do luto, disponibilizou a estrutura oficial para o velório, que será aberto ao público nesta terça-feira (4/11), no Palácio das Artes. A cerimônia promete reunir fãs, amigos e artistas que fizeram parte da história do músico.

Em nota, o governador Romeu Zema (Novo) lamentou a perda e destacou a importância de Lô Borges para a cultura mineira e nacional. “Minas perde hoje um de seus maiores artistas. Lô Borges levou o nome do nosso estado e do Clube da Esquina para o mundo, com talento e sensibilidade únicos. Sua música seguirá inspirando gerações”, declarou o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestou, de Belém (PA), onde participa de eventos preparatórios para a COP 30. Em publicação nas redes sociais, Lula descreveu o artista como “um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira”. Disse ainda que suas canções, nascidas nas esquinas de Belo Horizonte, “ultrapassaram as fronteiras de Minas e estão gravadas na memória e no coração de milhões de brasileiros”.

