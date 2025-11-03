Cantoria em homenagem a Lô Borges: fãs se reúnem em Santa Tereza

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Uma cantoria em homenagem a Lô Borges foi marcada para 17h desta segunda-feira (3/11) por fãs e amigos na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis -- a famosa esquina no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, onde nasceu um dos movimentos musicais mais importantes do País, o Clube da Esquina. Os responsáveis pela cerimônia pedem para que as pessoas levem velas e instrumentos.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira Barbara Dutra/Divulgacao Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão Túlio Santos/EM/D.A Press Lô Borges Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes. Renato Weil/Estado de Minas Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Arquivo O Cruzeiro/EM Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum "Clube da Esquina" Renato Weil/Estado de Minas Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant Leandro Couri/EM/D.A Press Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM Lô Borges e seus familiares Reproducao O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges Anna Ftg/Divulgacao Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum "Céu de Giz"; na foto, os dois se abraçam no Parque Municipal Flavio Charchar/Divulgacao Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais JPSofranz/Divulgacao Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio. Beto Novaes/EM/D.A Press Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza Ramon Lisboa/EM/D.A Press Voltar Próximo

"Em um dia tão triste, a música será nossa forma de expressar amor, respeito e saudade. Vamos ocupar esse espaço com nossas vozes, nossas almas e nosso coração", afirmaram em publicação nas redes sociais.

O intuito é celebrar a música e a memória do cantor, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73, após passar 15 dias internado devido a uma intoxicação medicamentosa.

Ao longo do dia, diversos amigos e músicos postaram homenagens a Lô Borges.

Carreira de Lô Borges

Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.

Aos 20 anos, lançou com Milton Nascimento o álbum "Clube da Esquina", com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.

Teve como grandes parceiros, além de Milton, o irmão Márcio Borges, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.

O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.

Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney" e "Aos Barões".