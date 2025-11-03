Cantoria em homenagem a Lô Borges: fãs se reúnem em Santa Tereza
Encontro está marcado para às 17h, nas esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza; organizadores pedem para que pessoas levem instrumentos
Uma cantoria em homenagem a Lô Borges foi marcada para 17h desta segunda-feira (3/11) por fãs e amigos na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis -- a famosa esquina no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, onde nasceu um dos movimentos musicais mais importantes do País, o Clube da Esquina. Os responsáveis pela cerimônia pedem para que as pessoas levem velas e instrumentos.
"Em um dia tão triste, a música será nossa forma de expressar amor, respeito e saudade. Vamos ocupar esse espaço com nossas vozes, nossas almas e nosso coração", afirmaram em publicação nas redes sociais.
O intuito é celebrar a música e a memória do cantor, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73, após passar 15 dias internado devido a uma intoxicação medicamentosa.
Ao longo do dia, diversos amigos e músicos postaram homenagens a Lô Borges.
Carreira de Lô Borges
Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.
Aos 20 anos, lançou com Milton Nascimento o álbum "Clube da Esquina", com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.
Teve como grandes parceiros, além de Milton, o irmão Márcio Borges, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.
O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.
Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney" e "Aos Barões".