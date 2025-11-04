Adeus a Lô Borges: Lula e Bituca enviam coroas de flores ao velório
Cerimônia de despedida do cantor e compositor mineiro, morto no domingo (2/11), recebeu homenagens de nomes como Milton Nascimento, Lula, Janja, Djonga
Por volta das 9h da manhã desta terça-feira (4/11), as portas do foyer do Palácio das Artes foram abertas para que o público pudesse se despedir de Lô Borges, cantor e compositor mineiro morto no último domingo (2/11), vítima de falência múltipla dos órgãos.
Entre os que prestaram homenagem estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo Skank, o rapper Djonga e, claro, Milton Nascimento, o Bituca, que enviaram coroas de flores ao músico.“ Sua partida deixa um silêncio, mas não vamos chorar, é só a lua”, diz a faixa da coroa enviada por Lula e Janja.
Milton Nascimento, que gravou ao lado de Lô o clássico Clube da Esquina, já havia prestado homenagem ao amigo na tarde de ontem pela Instagram. Na coroa, escreveu: “Ao meu grande irmão, todo o meu amor e saudade eternos”.