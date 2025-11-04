Assine
HOMENAGENS

Adeus a Lô Borges: Lula e Bituca enviam coroas de flores ao velório

Cerimônia de despedida do cantor e compositor mineiro, morto no domingo (2/11), recebeu homenagens de nomes como Milton Nascimento, Lula, Janja, Djonga

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
04/11/2025 10:35

Entre os que prestaram homenagem estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo Skank, o rapper Djonga e Milton Nascimento
Entre os que prestaram homenagem estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo Skank, o rapper Djonga e Milton Nascimento crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Por volta das 9h da manhã desta terça-feira (4/11), as portas do foyer do Palácio das Artes foram abertas para que o público pudesse se despedir de Lô Borges, cantor e compositor mineiro morto no último domingo (2/11), vítima de falência múltipla dos órgãos.

Entre os que prestaram homenagem estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo Skank, o rapper Djonga e, claro, Milton Nascimento, o Bituca, que enviaram coroas de flores ao músico.“ Sua partida deixa um silêncio, mas não vamos chorar, é só a lua”, diz a faixa da coroa enviada por Lula e Janja.

Milton Nascimento, que gravou ao lado de Lô o clássico Clube da Esquina, já havia prestado homenagem ao amigo na tarde de ontem pela Instagram. Na coroa, escreveu: “Ao meu grande irmão, todo o meu amor e saudade eternos”. 

