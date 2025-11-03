Filho de Milton divulga convite a Lô Borges para show de Paul McCartney
Empresário Augusto Nascimento trocava declarações de carinho com o 'tio querido' Lô Borges
compartilheSIGA
O empresário Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento, revelou em redes sociais um pequeno momento íntimo de carinho com o "tio querido" Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11) em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em uma troca de mensagens de dezembro de 2023, Lô Borges foi convidado por Augusto para ir ao show do Paul McCartney no Mineirão.
Leia Mais
O fundador do Clube da Esquina aproveitou para se declarar ao amigo, ao "sobrinho" e aos Beatles.
"Eu amo Bituca, Augustinho, Paul e Beatles!", afirmou.
Lô Borges estava internado desde 17 de outubro num hospital na região Centro-Sul, devido a intoxicação medicamentosa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Carreira de Lô Borges
Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.
Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.
Teve como grandes parceiros, além de Milton, o irmão Márcio Borges, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.
O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.
Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney" e "Aos Barões".