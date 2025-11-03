Assine
LÔ BORGES

Filho de Milton divulga convite a Lô Borges para show de Paul McCartney

Empresário Augusto Nascimento trocava declarações de carinho com o 'tio querido' Lô Borges

03/11/2025 14:46

Milton Nascimento homenageia seu parceiro Lô Borges que morreu aos 73 anos
O empresário Augusto Kesrouani Nascimento, filho de Milton Nascimento, revelou em redes sociais um pequeno momento íntimo de carinho com o "tio querido" Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11) em Belo Horizonte.

Em uma troca de mensagens de dezembro de 2023, Lô Borges foi convidado por Augusto para ir ao show do Paul McCartney no Mineirão.

O fundador do Clube da Esquina aproveitou para se declarar ao amigo, ao "sobrinho" e aos Beatles.

"Eu amo Bituca, Augustinho, Paul e Beatles!", afirmou.

Filho de Milton Nascimento postou troca de mensagens como homenagem ao "tio" Lô Borges
Lô Borges estava internado desde 17 de outubro num hospital na região Centro-Sul, devido a intoxicação medicamentosa.

Carreira de Lô Borges

Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.

Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.

Teve como grandes parceiros, além de Milton, o irmão Márcio Borges, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.

O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.

Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney" e "Aos Barões".

