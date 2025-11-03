Titãs sobre Lô Borges: 'Fundamental para nossa história musical'

A banda paulista de rock Titãs prestou sua homenagem ao cantor e compositor mineiro Lô Borges, que morreu aos 73 anos, na noite desse domingo (2/11), em Belo Horizonte.

"Notícia triste para a música brasileira. Lô Borges foi parte fundamental de um dos capítulos mais bonitos da nossa história musical", escreveu o perfil do grupo no Instagram.

No post, a banda ainda enviou os sentimentos "à família, aos amigos e aos fãs" do artista mineiro. "Vai em paz, Lô Borges."

Luto no Clube da Esquina

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Ele estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

