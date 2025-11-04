Assine
ADEUS A LÔ BORGES

Milton Nascimento não foi informado sobre a morte de Lô Borges, diz filho

Em entrevista à imprensa no velório de Lô Borges, Augusto Nascimento disse que não contou por instrução médica

04/11/2025 14:40 - atualizado em 04/11/2025 16:16

Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, comparece a velório de Lô Borges.
Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, comparece a velório de Lô Borges. crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Durante o velório de Lô Borges, no início desta terça-feira (4/11), Augusto Nascimento, filho de Milton, disse que ainda não informou ao pai sobre a morte de Lô. “Por uma instrução médica, a gente não contou. Ele vai ter uma consulta de rotina no sábado (8/11) com o médico dele; será quando a gente vai falar”, afirmou Augusto.

“Todas as vezes que tive algum diálogo difícil com meu pai, o médico dele sempre esteve presente. Então, por precaução, daremos a notícia junto com o médico, porque certamente é uma coisa que vai abalá-lo profundamente”, acrescentou.

Milton Nascimento, de 83 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy.


Lô Borges morreu às 20h50 desse domingo (2/11), no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte, aos 73 anos. De acordo com o sobrinho dele, Rodrigo Borges, a causa foi falência múltipla de órgãos.

O cantor estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com quadro de intoxicação medicamentosa, em 17 de outubro.


Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, Lô Borges foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de sua morte.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

