ÚLTIMO ADEUS

Rogério Flausino e Sideral no velório de Lô Borges: 'A obra dele é eterna'

Despedida de Lô Borges reúne centenas artistas e amigos nesta terça-feira (4/11), em Belo Horizonte

Gabriela Matina
04/11/2025 14:23 - atualizado em 04/11/2025 16:09

Rogério Flausino e Wilson Sideral se despediram de Lô Borges na manhã desta terça-feira (4/11)
Rogério Flausino e Wilson Sideral se despediram de Lô Borges na manhã desta terça-feira (4/11) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Pressv

Os músicos e irmãos Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, e Wilson Sideral marcaram presença no velório de Lô Borges, nesta terça-feira (4/11), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O evento reuniu centenas de amigos e familiares para prestar homenagens ao cantor e compositor mineiro, que morreu na noite desse domingo (2/11).

“A gente recebeu a notícia com muita tristeza”, disse Flausino. “O Lô leva com ele um pedacinho de Belo Horizonte, leva um pedacinho de ser mineiro. Estamos tristes, mas ao mesmo tempo muito gratos por tanta poesia, tanta música, tanta beleza. A obra do Lô vai ser eterna. Todo mineiro tem dentro de si um pouco disso que veio desses meninos”, completou Sideral.

Além de Sideral e Flausino, o velório contou com a presença de outros artistas próximos a Lô, como o cantor Zeca Baleiro, com quem o músico gravou seu último álbum lançado em vida ("Céu de giz, deste ano), e Lelo Zaneti, ex-baixista do Skank. Também compareceu ao evento Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento.

O Trends, plataforma do Google que monitora dados sobre o buscador, mostra que o termo "Lô Borges" atingiu seu pico de buscas nas últimas 24 horas, diante da morte do cantor e compositor. 

A pesquisa está concentrada, sobretudo, em Minas Gerais, mas também há índices altos de procura no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo. O Trends também registra as pesquisas relacionadas a Lô. Estão na lista: "Trem Azul", um dos maiores hits do artista; "Samuel Rosa", com quem compôs o sucesso "Dois Rios"; e "músicas Lô Borges", os fãs em busca de relembrar as canções do co-fundador do Clube da Esquina.

Tópicos relacionados:

clube-da-esquina lo-borges musica rogerio-flausino

