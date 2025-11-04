Assine
MUITA EMOÇÃO

Amigos músicos que compareceram no velório destacaram a importância da obra

Músicos de Minas se despedem de Lô Borges em velório e ressaltam a originalidade e o legado atemporal de sua obra na música brasileira.

Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição.
04/11/2025 13:10 - atualizado em 04/11/2025 13:15

Diversos músicos do estado foram se despedir de Lô Borges na manhã desta terça-feira (4/11)
Diversos músicos do estado foram se despedir de Lô Borges na manhã desta terça-feira (4/11)

Diversos músicos do estado foram se despedir de Lô Borges na manhã desta terça-feira (4/11). Todos ressaltaram a originalidade de sua obra e o quanto ela é referencial para o trabalho de cada um. O instrumentista e compositor Chico Amaral disse que Lô é um renovador da música brasileira, que apresentou "coisas brilhantes, inéditas".

Ele lembrou que Tom Jobim gravou "Trem azul" duas vezes, porque achava a música linda, e foi consultar Lô, para saber se ele tinha gostado. "É uma música única no cancioneiro brasileiro, uma música 'debussyana'. Talvez por isso Tom tenha tido esse encanto. Lô condensou a sofisticação no formato de canção", disse.


O violonista e compositor Gilvan de Oliveira lembrou que foi vizinho dos Borges e que ele e Lô costumavam se frequentar. Ao comentar sobre as divisões e os marcos da história da MPB, ele citou a bossa nova e disse que "a música do Brasil que temos hoje é pós-Clube da Esquina".

Para Tadeu Franco, Lô trouxe brilho e viço para a MPB, num momento em que ela padecia de "uma certa tristeza". Isso se relaciona, conforme diz, com a pouca idade que tinha quando despontou. "Milton (Nascimento) percebeu isso nele.

Lô estava ali ouvindo o rock da época, o rock inglês dos Beatles, e criando aquelas coisas, aquelas harmonias e melodias montanhosas, que é o que difere a música de Minas da de outros lugares", disse.

Sérgio Santos afirma que se formou musicalmente a partir do surgimento do Clube da Esquina. Ele destacou a originalidade enorme da música de Lô. "É uma forma muito pessoal de fazer música, que marcou e vai continuar marcando gerações e gerações, porque é um legado que não tem tempo, vai estar presente daqui a 100 ou 200 anos. A obra é o que faz com que a pessoa permaneça, e isso é lindo", disse.

