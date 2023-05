Rogério Flausino, do Jota Quest, homenageia Rita Lee: 'legado muito grande'

O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, prestou sua homenagem a Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira (8/5). Por meio de um vídeo enviado à imprensa, o cantor falou sobre a importância da Rainha do Rock Brasileiro e relembrou o último contato com Rita. O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, prestou sua homenagem a Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira (8/5). Por meio de um vídeo enviado à imprensa, o cantor falou sobre a importância da Rainha do Rock Brasileiro e relembrou o último contato com Rita.





"Nesse momento de sua partida, eu tenho certeza que Rita não gostaria que a gente ficasse muito choroso nesse dia. E sim, se lembrasse de tudo que ela fez por nós todos", disse Flausino.





"Nossa Rainha do Rock, uma heroína que no meio desse turbilhão de pessoas tão caretas, preconceituosas", disse Flausino (foto: Reprodução/Redes Sociais) O vocalista do Jota também lembrou a importância de Rita não apenas como cantora, mas também como mulher empoderada e que lutou contra os preconceitos.





"Nossa Rainha do Rock, uma heroína que no meio desse turbilhão de pessoas tão caretas, preconceituosas. A relação com a força da mulher brasileira. Rita soube defender isso como ninguém. Deixa um legado muito grande", completou Rogério.









Leia também: Milton Nascimento se despede de Rita Lee ao som de 'Mania de você' "Nosso último contato com a Rita, na verdade foi à distância, a gente tava em plena pandemia. Em junho de 2020, a gente fez uma live para ajudar a galera do estado do Amazonas. Ligamos para vários amigos para que a gente pudesse contar com uma palavra, para chamar a galera para participar, fazer suas doações, falar da importância da natureza, da Amazônia", contou.





"Então, a gente pensou na Rita, que sempre foi uma pessoa que a gente admirou pra caramba e falamos: 'Será que a Rita iria gravar?'. Lembro que liguei pro Beto [Lee] e disse: 'Você acha que seria possível?'. Ele disse: 'Pode falar com ela aqui'. Ela fez um vídeo sensacional, no dia que eu recebi, fique muito emocionado, ficamos todos emocionados. Esse vídeo foi ao ar e ela [Rita Lee] com uma vivacidade, falando de natureza, falou da gente, mandou abraço. Foi muito emocionante", afirmou sorridente Rogério Flausino.





Por fim, o artista falou da relação de Rita Lee com o Jota Quest, ressaltando a simpatia, o carinho com a banda e os momentos inesquecíveis que viveram com a Rainha do Rock Brasileiro.





"Querida Rita Lee, onde quer que você esteja, o nosso muito obrigado. Obrigado por tudo. Por ter sido quem você foi, do jeitinho que você era. A gente te ama pra caramba. Dias que não deixaremos para trás. Vamo que vamo, Rita Lee!", finalizou.



*Estagiário sob supervisão