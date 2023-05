Milton Nascimento se despede de Rita Lee ao som de 'Mania de você'

Milton Nascimento se despediu da amiga Rita Lee , lembrando o dueto que os dois fizeram de 'Mania de você', canção dela, no álbum 'Acústico', projeto da MTV lançado em 1998. No final da canção, de mãos dadas, ela mudou a letra para "Nada melhor do que não fazer nada/ E deitar e rolar com Bituca".