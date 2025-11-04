IA faz animação com capa do disco Clube da Esquina

Um vídeo gerado por inteligência artificial que animou as icônicas capas dos álbuns Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, e Lô Borges (apelidado de “Disco do Tênis”), ambos de 1972, viralizou nas redes sociais.

Ao som de “Um girassol da cor do seu cabelo”, assinada por Lô e Márcio Borges, a produção mostra os meninos, que seriam a representação da dupla, se abraçando. Na sequência, aparece o tênis do musicista com asas, representando sua partida.

A gravação feita por IA começou a ser divulgada após a morte de Lô Borges, na noite de domingo (2/11), por falência múltipla de órgãos. O cantor estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde com um quadro de intoxicação medicamentosa, em 17 de outubro.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, Lô Borges foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de sua morte.

Despedida

Durante a manhã e parte da tarde desta terça-feira (4/11), centenas de pessoas se reuniram no Palácio das Artes, na Região Central de Belo Horizonte, para o último adeus. O corpo de Lô Borges saiu do foyer do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes pouco depois das 15h. Minutos antes do cortejo, a entrada do público foi barrada para que apenas familiares e amigos íntimos pudessem fazer as últimas homenagens. Não foi informado o cemitério onde o cantor e compositor será enterrado.

Antes de fecharem o caixão, familiares e amigos mais próximos cantaram em homenagem a Lô. Cantaram o hino do Cruzeiro – time do coração de Lô –, “O trem azul” e “Paisagem da janela”. Do lado de fora, o público aguardava a saída do caixão, também cantando músicas de Lô.

Durante o velório de Lô Borges, no início desta terça-feira (4/11), Augusto Nascimento, filho de Milton, disse que ainda não informou ao pai sobre a morte de Lô. “Por uma instrução médica, a gente não contou. Ele vai ter uma consulta de rotina no sábado (8/11) com o médico dele; será quando a gente vai falar”, afirmou Augusto.

Milton Nascimento, de 83 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy. “Todas as vezes que tive algum diálogo difícil com meu pai, o médico dele sempre esteve presente. Então, por precaução, daremos a notícia junto com o médico, porque certamente é uma coisa que vai abalá-lo profundamente”, acrescentou.

Ganhos da justiça

Em setembro de 2023, a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que houve prescrição no processo movido pelos "meninos" da capa do álbum "Clube da Esquina" contra Milton Nascimento, Lô Borges, Ronaldo Bastos, a gravadora EMI (hoje, incorporada à Universal) e a editora Abril.

Tonho e Cacau, retratados na foto que estampa o disco animado pela IA após a morte de um dos integrantes do Clube da Esquina, pediam R$ 500 mil por danos morais e uso indevido da imagem. O álbum "Clube da Esquina" foi lançado em 1972, e só em 2012 – ou seja, 40 anos depois – a dupla fotografada entrou na Justiça.

Os “meninos” da capa entraram com o processo em dezembro de 2012. Naquele ano, eles foram localizados pelo jornal Estado de Minas para a reportagem que recriou a capa de "Clube da Esquina", 40 anos depois de lançado. A existência do processo foi divulgada pela Folha há três anos.

Na ocasião, os "meninos" afirmaram que ficaram quatro décadas sem saber que estavam numa das capas de disco mais icônicas do país. "Nunca soube disso", disse Tonho. "Fui correndo no advogado e contei a história todinha. Acho que eles não podiam ter feito isso comigo. Poderiam ter avisado meu pai ou minha mãe. Não ajudaram em nada."

A dupla morava na área rural nos arredores de Nova Friburgo, no Rio, e tinha entre 7 e 8 anos quando foi clicada por Carlos Filho, o renomado fotógrafo pernambucano Cafi, que morreu em 2019. Ele estava passeando em um Fusca com Ronaldo Bastos, compositor que colaborou com "Clube da Esquina", quando avistou os meninos e fez a imagem, em 1971.