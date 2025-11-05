Como cada deputado votou na PEC que retira consulta para vender a Copasa
Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada com número mínimo de apoio necessário, que é de 48 votos
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira a exigência de plebiscito para privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), foi aprovada em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quarta-feira (5/11) com o número mínimo necessário.
Para que a matéria fosse aprovada era necessário o apoio de ao menos 48 dos 77 deputados estaduais. Sendo que 22 foram contra o projeto e quatro não votaram. O presidente Tadeu Martins Leite (MDB) não vota.
Veja como votaram os deputados
A favor do fim do referendo
- Adalclever Lopes (PSD)
- Adriano Alvarenga (PP)
- Alencar da Silveira Jr. (PDT)
- Amanda Teixeira Dias (PL)
- Antonio Carlos Arantes (PL)
- Arlen Santiago (Avante)
- Arnaldo Silva (União)
- Betinho Pinto Coelho (PV)
- Bim da Ambulância (Avante)
- Bosco (Cidadania)
- Bruno Engler (PL)
- Carlos Henrique (Republicanos)
- Carol Caram (Avante)
- Cássio Soares (PSD)
- Charles Santos (Republicanos)
- Delegada Sheila (PL)
- Delegado Christiano Xavier (PSD)
- Doorgal Andrada (PRD)
- Doutor Paulo (PRD)
- Doutor Wilson Batista (PSD)
- Duarte Bechir (PSD)
- Enes Cândido (Republicanos)
- Gil Pereira (PSD)
- Grego da Fundação (PMN)
- Gustavo Santana (PL)
- Gustavo Valadares (PSD)
- Ione Pinheiro (União)
- João Magalhães (MDB)
- Leandro Genaro (PSD)
- Leonídio Bouças (PSDB)
- Lincoln Drumond (PL)
- Lud Falcão (Podemos)
- Maria Clara Marra (PSDB)
- Marli Ribeiro (PL)
- Nayara Rocha (PP)
- Neilando Pimenta (PSB)
- Noraldino Júnior (PSB)
- Oscar Teixeira (PP)
- Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)
- Rafael Martins (PSD)
- Raul Belém (Cidadania)
- Roberto Andrade (PRD)
- Rodrigo Lopes (União)
- Thiago Cota (PDT)
- Tito Torres (PSD)
- Vitório Júnior (PP)
- Zé Guilherme (PP)
- Zé Laviola (Novo)
Contra o fim do referendo
- Ana Paula Siqueira (Rede)
- Andréia de Jesus (PT)
- Beatriz Cerqueira (PT)
- Bella Gonçalves (Psol)
- Betão (PT)
- Celinho Sintrocel (PCdoB)
- Cristiano Caporezzo (PL)
- Cristiano Silveira (PT)
- Doutor Jean Freire (PT)
- Eduardo Azevedo (PL)
- Elismar Prado (PSD)
- Hely Tarqüínio (PV)
- Leleco Pimentel (PT)
- Leninha (PT)
- Lohanna França (PV)
- Lucas Lasmar (Rede)
- Luizinho (PT)
- Marquinho Lemos (PT)
- Mauro Tramonte (Republicanos)
- Professor Cleiton (PV)
- Ricardo Campos (PT)
- Ulysses Gomes (PT)
Ausentes
- Chiara Biondini (PP)
- Coronel Henrique (PL)
- Dr. Maurício (Novo)
- Mário Henrique Caixa (PV)