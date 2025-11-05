Assine
overlay
Início Política
COPASA

Como cada deputado votou na PEC que retira consulta para vender a Copasa

Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada com número mínimo de apoio necessário, que é de 48 votos

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
05/11/2025 17:59

compartilhe

SIGA
x
Deputados aprovam retirada da consulta aos mineiros para privatizar a Copasa
Deputados aprovam retirada da consulta aos mineiros para privatizar a Copasa crédito: Luiz Santana/ALMG

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira a exigência de plebiscito para privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), foi aprovada em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quarta-feira (5/11) com o número mínimo necessário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Para que a matéria fosse aprovada era necessário o apoio de ao menos 48 dos 77 deputados estaduais. Sendo que 22 foram contra o projeto e quatro não votaram. O presidente Tadeu Martins Leite (MDB) não vota.

 

Veja como votaram os deputados

A favor do fim do referendo

  • Adalclever Lopes (PSD)
  • Adriano Alvarenga (PP)
  • Alencar da Silveira Jr. (PDT)
  • Amanda Teixeira Dias (PL)
  • Antonio Carlos Arantes (PL)
  • Arlen Santiago (Avante)
  • Arnaldo Silva (União)
  • Betinho Pinto Coelho (PV)
  • Bim da Ambulância (Avante)
  • Bosco (Cidadania)
  • Bruno Engler (PL)
  • Carlos Henrique (Republicanos)
  • Carol Caram (Avante)
  • Cássio Soares (PSD)
  • Charles Santos (Republicanos)
  • Delegada Sheila (PL)
  • Delegado Christiano Xavier (PSD)
  • Doorgal Andrada (PRD)
  • Doutor Paulo (PRD)
  • Doutor Wilson Batista (PSD)
  • Duarte Bechir (PSD)
  • Enes Cândido (Republicanos)
  • Gil Pereira (PSD)
  • Grego da Fundação (PMN)
  • Gustavo Santana (PL)
  • Gustavo Valadares (PSD)
  • Ione Pinheiro (União)
  • João Magalhães (MDB)
  • Leandro Genaro (PSD)
  • Leonídio Bouças (PSDB)
  • Lincoln Drumond (PL)
  • Lud Falcão (Podemos)
  • Maria Clara Marra (PSDB)
  • Marli Ribeiro (PL)
  • Nayara Rocha (PP)
  • Neilando Pimenta (PSB)
  • Noraldino Júnior (PSB)
  • Oscar Teixeira (PP)
  • Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)
  • Rafael Martins (PSD)
  • Raul Belém (Cidadania)
  • Roberto Andrade (PRD)
  • Rodrigo Lopes (União)
  • Thiago Cota (PDT)
  • Tito Torres (PSD)
  • Vitório Júnior (PP)
  • Zé Guilherme (PP)
  • Zé Laviola (Novo)

Contra o fim do referendo

  • Ana Paula Siqueira (Rede)
  • Andréia de Jesus (PT)
  • Beatriz Cerqueira (PT)
  • Bella Gonçalves (Psol)
  • Betão (PT)
  • Celinho Sintrocel (PCdoB)
  • Cristiano Caporezzo (PL)
  • Cristiano Silveira (PT)
  • Doutor Jean Freire (PT)
  • Eduardo Azevedo (PL)
  • Elismar Prado (PSD)
  • Hely Tarqüínio (PV)
  • Leleco Pimentel (PT)
  • Leninha (PT)
  • Lohanna França (PV)
  • Lucas Lasmar (Rede)
  • Luizinho (PT)
  • Marquinho Lemos (PT)
  • Mauro Tramonte (Republicanos)
  • Professor Cleiton (PV)
  • Ricardo Campos (PT)
  • Ulysses Gomes (PT)

Ausentes

  • Chiara Biondini (PP)
  • Coronel Henrique (PL)
  • Dr. Maurício (Novo)
  • Mário Henrique Caixa (PV)

Tópicos relacionados:

almg copasa deputados-estaduais privatizacao referendo-popular zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay