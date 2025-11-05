Governo do DF pede ao STF avaliação médica para saber se Bolsonaro tem condições de ir para Papuda

(FOLHAPRESS) - A Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faça uma avaliação médica para avaliar sua condição de ser mantido em presídios da capital federal.

O documento, sob sigilo, foi enviado ao gabinete de Moraes na segunda-feira (3) diante da "proximidade do julgamento dos recursos" dos condenados pela trama golpista. O objetivo é verificar se o ex-presidente tem condições de ficar na Papuda.

"Solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta capital da República", diz.

O documento foi revelado pelo portal Metrópoles e obtido pela Folha. Nele, o secretário Wenderson Souza e Teles, responsável pelos presídios de Brasília, afirma que Bolsonaro foi submetido a cirurgias no abdômen nos últimos anos.

"A solicitação revela-se oportuna, uma vez que, durante o monitoramento presencial do réu, verificou-se que, em algumas oportunidades, foram realizadas avaliações médicas presenciais no próprio local de monitoramento, evitando-se o deslocamento para escoltas emergenciais", completa.