TRAMA GOLPISTA

Governo do DF pede ao STF avaliação médica para saber se Bolsonaro tem condições de ir para Papuda

Documento, sob sigilo, foi enviado ao gabinete de Moraes na segunda (3/11) diante da "proximidade do julgamento dos recursos" dos condenados pela trama golpista

CÉZAR FEITOZA
05/11/2025 11:08 - atualizado em 05/11/2025 12:01

Governo do DF pede ao STF avaliação médica para saber se Bolsonaro tem condições de ir para Papuda crédito: Platobr Politica

(FOLHAPRESS) - A Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faça uma avaliação médica para avaliar sua condição de ser mantido em presídios da capital federal.

O documento, sob sigilo, foi enviado ao gabinete de Moraes na segunda-feira (3) diante da "proximidade do julgamento dos recursos" dos condenados pela trama golpista. O objetivo é verificar se o ex-presidente tem condições de ficar na Papuda.

"Solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta capital da República", diz.

O documento foi revelado pelo portal Metrópoles e obtido pela Folha. Nele, o secretário Wenderson Souza e Teles, responsável pelos presídios de Brasília, afirma que Bolsonaro foi submetido a cirurgias no abdômen nos últimos anos.

"A solicitação revela-se oportuna, uma vez que, durante o monitoramento presencial do réu, verificou-se que, em algumas oportunidades, foram realizadas avaliações médicas presenciais no próprio local de monitoramento, evitando-se o deslocamento para escoltas emergenciais", completa.

distrito-federal jair-bolsonaro stf

