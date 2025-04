Bolsonaro passa por sua sexta cirurgia após a facada; relembre as outras

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Hospitalizado desde a última sexta-feira (11/4), Jair Bolsonaro (PL) passa neste domingo (13/4) por sua sexta cirurgia abdominal em menos de sete anos. O ex-presidente sentiu dores na região da barriga durante agenda do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Norte e teve nova obstrução intestinal diagnosticada. A complicação é recorrente no histórico recente do político e está relacionada com o atentado sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.

Aliados do ex-presidente afirmaram que o procedimento está sendo realizado neste domingo no Hospital DF Star. O próprio Bolsonaro anunciou a possibilidade da intervenção enquanto ainda estava em Natal. Na noite de sábado (12/4), ele foi transferido da capital potiguar para Brasília.

De acordo com políticos próximos a Bolsonaro, a intervenção necessária desta vez é complexa e tem o risco atrelado às cirurgias já realizadas anteriormente. O objetivo da medida é corrigir as obstruções e trocar uma espécie de tela para dar estabilidade aos órgãos internos,

A primeira cirurgia abdominal de Bolsonaro aconteceu em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. Após receber uma facada de Adélio Bispo de Oliveira em um ato de campanha, o então candidato precisou ser submetido a intervenções de urgência, inclusive, para diagnosticar a extensão do dano causado pelo corte.

A segunda cirurgia relacionada ao atentado foi realizada menos de uma semana depois, em 12 de setembro de 2018. A intervenção emergencial se deu após uma obstrução do intestino delgado e foi realizada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em janeiro do ano seguinte, já empossado Presidente da República, Bolsonaro voltou ao hospital paulistano para mais um procedimento relacionado à facada. Desta feita, no dia 28, ele retirou a bolsa de colostomia instalada

Em 8 de setembro de 2019, ele fez a quarta cirurgia abdominal relacionada ao atentado de Juiz de Fora. Desta feita, o procedimento foi feito no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Considerada uma intervenção delicada, a operação corrigiu uma hérnia incisional, efeito colateral comum no caso de cirurgias não planejadas, como as que foram necessárias em decorrência da facada.

A quinta e mais recente cirurgia até a deste domingo, aconteceu em 12 de setembro de 2023. Na ocasião, ele fez intervenções no sistema digestivo e respiratório para tratar problemas distintos. Na região abdominal, a principal operação corrigiu uma hérnia de hiato, uma espécie de deslocamento do estômago que provocava refluxos, soluço e crises de tosse.