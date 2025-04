Aliados de Bolsonaro afirmam que ex-presidente passará por nova cirurgia

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Aliados políticos de Jair Bolsonaro (PL) afirmaram na manhã deste domingo (13/4) que o ex-presidente será submetido a uma cirurgia no abdômen. Ele foi internado na última sexta-feira (11/4) após sentir fortes dores na região da barriga enquanto participava de uma agenda do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Norte e, na noite seguinte, foi transferido para um hospital particular em Brasília.

De acordo com o senador Rogério Marinho (PL-RN), que estava presente na agenda potiguar do PL, o ex-presidente passa por cirurgia neste domingo para sanar o problema de distensão abdominal. Bolsonaro tem um histórico recente de complicações intestinais associadas ao atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018.

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), aliado próximo do ex-presidente, também afirma que Jair Bolsonaro precisará passar por um novo procedimento. Em seu perfil no X, o parlamentar pediu orações pelo sucesso da cirurgia.

“O Presidente Jair Bolsonaro precisará passar por uma nova cirurgia ainda em decorrência da facada que sofreu em 2018. Peça ao padre ou pastor da igreja que você frequenta para colocá-lo nas intenções da celebração para que tudo corra bem”, escreveu o deputado mineiro.

O hospital DF Star não confirma a realização do procedimento. A reportagem tentou contato com o hospital, mas não teve respostas até a última atualização desta matéria.

Essa seria a sexta cirurgia de Bolsonaro desde a facada, incluindo os procedimentos necessários para conter os riscos relacionados ao atentado. Em 6 de setembro de 2018, em ato de campanha em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, o então candidato foi atacado por Adélio Bispo.

