O vereador eleito Helton Junior (PSD) criticou a campanha feita por Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no segundo turno, especialmente pelas críticas destinadas a Fuad Noman (PSD), reeleito prefeito. Segundo Helton, nos últimos dias, o bolsonarista "saiu do trilho", o que, segundo ele, resultou na derrota de Engler. “Minas Gerais é um lugar de respeito”, afirmou.

Líder da juventude do PSD, Helton citou a obra "Cobiça", escrita por Fuad, que gerou críticas ao prefeito. Durante a campanha, Engler chegou a insinuar que as cenas de sexo descritas no livro poderiam ser consideradas pedofilia.

“Na minha humilde opinião, o candidato Bruno Engler errou a mão. Ele fez ataques pessoais à honra do prefeito, o que afastou a população, especialmente em Minas Gerais, um povo acolhedor e tranquilo. Se você é muito agressivo, as pessoas não veem isso como sinal de força ou virilidade, mas como grosseria. Isso, na minha visão, também prejudicou Gabriel Azevedo. Na campanha, ele estava mais moderado, mas na pré-campanha fez ataques fortes e totalmente desrespeitosos ao prefeito”, afirmou.

Helton completou: “Eu costumava brincar com minha equipe, dizendo que se eu falasse daquele jeito com uma pessoa da idade do prefeito, minha mãe me daria um tapa na cara. Minas Gerais é o lugar do respeito. Não cabe esse tipo de comportamento na campanha”.

Helton foi um dos vereadores que gravou um vídeo defendendo a honra do prefeito. Segundo ele, essa defesa foi necessária porque muitas pessoas não têm a possibilidade de acompanhar a política de perto no dia a dia. “A maioria não acompanha a campanha inteira nem todas as ações que acontecem. E aí, quando algo — seja verdade ou mentira — começa a ganhar muita projeção na mídia, se for verdade, tudo bem, o jogo segue. Agora, quando não é totalmente verdadeiro, é preciso que os líderes políticos esclareçam a população sobre o que está acontecendo”, disse.

“Não quero me colocar aqui como um juiz do que é verdade ou do que é adequado na política, mas, naquele momento, entendi que os ataques estavam ferindo a honra do prefeito, e não eram totalmente verídicos. Então, foi necessário explicar o que estava acontecendo”, finalizou.