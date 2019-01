Comitiva de Jair Bolsonaro chega ao hospital Albert Einstein para cirurgia

(foto: Reprodução da internet/Twitter)

Com clima de otimismo desembarcamos agora em SP para a bateria de exames preparatórios para a cirurgia de amanhã de @jairbolsonaro que vai reconstruir seu intestino, rompido pela facada do ex-militante do PSOL.

Sob escolta do GSI e ROTA (PMESP) em deslocamento agora p Hosp. A.E. pic.twitter.com/EJTz86Hm4c — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 27 de janeiro de 2019

A comitiva com o presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se submeter a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo após facada que levou em Juiz de Fora, em setembro do ano passado. A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Eduardo também acompanham o presidente da República, além de assessores e seguranças.Hoje Bolsonaro fará os exames pré operatórios. A cirurgia está programada para ocorrer às seis desta segunda-feira, 28, e deve durar cerca de quatro horas. O hospital preparou uma ala especial de onde ele poderá fazer despachos.A comitiva do presidente, composta por sua ambulância, mais duas ambulâncias, sete carros e três vans, entrou pela garagem do hospital e não falou com a imprensa.O porta-voz do Planalto, Otávio Santana de Rêgo barros, fará um pronunciamento por volta das 17 horas deste domingo, 27, sobre os procedimentos envolvendo a cirurgia do presidente de Bolsonaro. O procedimento é considerado simples e de baixo risco por especialistas.