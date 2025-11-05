Assine
Deputado quer que seja negada legenda para quem votar pelo fim do referendo

Rogério Correia defende punição para deputados do PV que votarem a favor da PEC de Zema que abre caminho para venda da Copasa. PV está federado com PT

Alessandra Mello
05/11/2025 18:09

Deputado federal Rogério Correia entregou a Lula pedido de prorrogar o prazo de adesão ao Propag
Deputado federal Rogério Correia entregou a Lula pedido de prorrogar o prazo de adesão ao Propag crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O deputado federal Rogério Correia (PT) defendeu que seja negada legenda para os deputados estaduais da federação PV e PCdoB que votarem a favor do fim do referendo para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e também para a venda da estatal mineira. As duas propostas, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), estão em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 

“O deputado do PV que votar contra o referendo não tem legenda para disputar as eleições junto com a gente”, defendeu o deputado. Correia disse que vai falar com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e também com a presidente do PT mineiro, deputada estadual Leninha, sobre essa proposta. 

Na madrugada do último dia 24, o fim do referendo foi aprovado em primeiro turno com o voto favorável do deputado estadual Betinho Coelho (PV). Outros três integrantes da legenda, Lohanna França, Professor Cleiton e Hely Tarquínio, foram contrários, e Mário Caixa se ausentou. 

“Esse recado tem chegado aos deputados do PV também, se votar contra, não tem legenda. O PT vai fazer isso. Eu vou conversar com o Edinho”, defendeu o deputado federal durante seminário na Câmara Municipal de Belo Horizonte para tratar da discussão que vem sendo feita na Câmara dos Deputados sobre a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR).

