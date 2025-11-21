Assine
PRIVATIZAÇÃO

PEC que retira referendo para privatizar Copasa é promulgada pela ALMG

Como é uma PEC, não precisa de sanção do governador Romeu Zema (Novo). O texto final avançou com a aprovação de 36 deputados

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
21/11/2025 12:30

Plenário da ALMG aprovou mais dois projetos do pacote do Propag
PL da Privatização aguarda parecer de comissões da ALMG antes de ir a Plenário crédito: Willian Dias/ALMG

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a necessidade de consulta popular para privatizar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi promulgada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa De Minas Gerais (ALMG).

Como é uma PEC, não precisa de sanção do governador Romeu Zema (Novo). O texto final avançou com a aprovação de 36 deputados. Sargento Rodrigues (PL) foi o único que votou contra, enquanto Beatriz Cerqueira (PT) e o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), não votaram, mas compuseram o quórum mínimo de 39 parlamentares.

Suprimida a necessidade de referendo, terá mais facilidade para avançar o Projeto de Lei (PL) 4.380/2025, que trata propriamente da privatização. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora aguarda parecer das comissões de Administração Pública (APU) e Fiscalização Financeira Orçamentária (FFO) antes de ir a Plenário em primeiro turno.

A proposta de alienação da Copasa é de autoria do governo Zema, que busca usar os recursos provenientes da venda para abater parte do débito de Minas com a União, de R$ 182 bilhões, no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Parte dos recursos também deve ser investida em obras de infraestrutura como contrapartida do programa.

Além disso, conforme o substitutivo nº1 apresentado pelo presidente da CCJ, Doorgal Andrada (PRD), parte do valor terá que ser destinada ao Fundo Estadual de Saneamento Básico.

