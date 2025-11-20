Nikolas Ferreira ironiza incêndio na COP30

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o incêndio que atingiu as instalações da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), nesta quinta-feira (20/11).

“O evento que era pra cuidar do meio ambiente está pegando fogo, kkkkkkkk. Ah, ‘coé’”, escreveu o parlamentar, no X (antigo Twitter).

Em outro post, o mineiro zombou do governo federal. “Maior recorde de queimadas na Amazônia foi no governo Lula. Agora um dos principais pavilhões da COP 30 pega fogo. Achei representativo”.

Nikolas ainda afirmou que a “culpa” do incêndio seria de Jair Bolsonaro (PL) se o ex-presidente não estivesse em casa. Condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar a trama golpista, o político cumpre prisão domiciliar em Brasília (DF) por acusação de tentar interferir no processo do Supremo Tribunal Federal (STF).

Incêndio na COP30

O fogo surgiu no Pavilhão dos Países da chamada “Blue Zone” do evento, onde se reúnem negociadores e ministros, por volta das 14h e gerou correria e tumulto entre os presentes. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o incêndio foi controlado em menos de 30 minutos.

Segundo o governador Helder Baralho (MDB), ninguém ficou ferido. Ao Globonews, o chefe do Executivo paraense disse que as autoridades lidam com duas hipóteses principais no momento: falha em um gerador ou curto-circuito em um stand no evento.

