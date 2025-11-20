Assine
overlay
Início Política
CHAMAS EM BELÉM

Nikolas Ferreira ironiza incêndio na COP30

Deputado ainda afirmou que a "culpa" do incêndio seria de Jair Bolsonaro (PL) se o ex-presidente não estivesse em prisão domiciliar

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
20/11/2025 15:51 - atualizado em 20/11/2025 15:57

compartilhe

SIGA
x
Bruno Engler recebe apoio de Nikolas Ferreira, Cleitinho Azevedo e Jair Bolsonaro para crescer nas intenções de voto
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o incêndio que atingiu as instalações da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), nesta quinta-feira (20/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O evento que era pra cuidar do meio ambiente está pegando fogo, kkkkkkkk. Ah, ‘coé’”, escreveu o parlamentar, no X (antigo Twitter).

Em outro post, o mineiro zombou do governo federal. “Maior recorde de queimadas na Amazônia foi no governo Lula. Agora um dos principais pavilhões da COP 30 pega fogo. Achei representativo”.

Leia Mais

Nikolas ainda afirmou que a “culpa” do incêndio seria de Jair Bolsonaro (PL) se o ex-presidente não estivesse em casa. Condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar a trama golpista, o político cumpre prisão domiciliar em Brasília (DF) por acusação de tentar interferir no processo do Supremo Tribunal Federal (STF).

 

Incêndio na COP30

O fogo surgiu no Pavilhão dos Países da chamada “Blue Zone” do evento, onde se reúnem negociadores e ministros, por volta das 14h e gerou correria e tumulto entre os presentes. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o incêndio foi controlado em menos de 30 minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o governador Helder Baralho (MDB), ninguém ficou ferido. Ao Globonews, o chefe do Executivo paraense disse que as autoridades lidam com duas hipóteses principais no momento: falha em um gerador ou curto-circuito em um stand no evento.

Tópicos relacionados:

belem cop30 incendio lula nikolas-ferreira para

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay