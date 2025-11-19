Defesa de Vorcaro nega tentativa de fuga e pede liberdade a banqueiro

A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, entrou com um habeas corpus na Justiça federal, nesta quarta-feira (19/11), pedindo a soltura do empresário, preso pela Polícia Federal, na segunda-feira (17). Os advogados negaram a hipótese de fuga ou o conhecimento antecipado da prisão. Segundo eles, o banqueiro pretendia ir a Dubai para se reunir com investidores interessados em comprar a instituição.

Vorcaro foi detido no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga a venda de títulos de crédito falsos. O inquérito aponta que a instituição emitia Certificado de Depósito Bancários (CDBs), com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. No entanto, esse retorno não ocorria. A prisão aconteceu horas após anúncio da venda instituição ao grupo Fictor. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo.

A relatora sorteada para apreciar o pedido de soltura é Solange Salgado da Silva. No recurso, a defesa argumentou que não há necessidade de manutenção da prisão, pois o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central (BC). Conforme os advogados, ele embarcaria em um jatinho com rumo a Dubai. O plano de voo da aeronave citava a ilha de Malta como destino, mas devido a uma "contingência logística".

"O fato de o plano de voo da aeronave que levaria o paciente ter como destino Malta deve-se, apenas, a uma contingência logística, uma vez que o avião não tem autonomia para voar de Guarulhos a Dubai, necessitando de reabastecimento", diz o documento apresentado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília.

Os advogados informaram que enviaram comprovantes de que Vorcaro tinha uma reunião em Dubai com investidores que comprariam o Banco Master. Ao criticar a prisão, eles falaram em justificativa sem fatos nem "indicação de risco concreto".

