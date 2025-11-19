Assine
DECISÃO JUDICIAL

Câmara na Grande BH cassa mandato de vereador condenado por dirigir bêbado

Decisão cumpre determinação judicial após trânsito em julgado de sentença que suspendeu os direitos políticos do vereador

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
19/11/2025 19:22 - atualizado em 19/11/2025 19:23

Sede da Câmara Municipal de Mateus Leme, na Grande BH, que declarou a perda do mandato do vereador Wellington Moura
Sede da Câmara Municipal de Mateus Leme, na Grande BH, que declarou a perda do mandato do vereador Wellington Moura crédito: Reprodução/ Google Street View

A Câmara Municipal de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, declarou oficialmente, nessa terça-feira (18/11), a perda do mandato do vereador Wellington Francisco de Moura (PMN). A medida cumpre determinação da Justiça após a suspensão dos direitos políticos do parlamentar, condenado pelo crime de dirigir sob efeito de álcool.

A decisão da Casa ocorre depois que a Justiça Eleitoral foi notificada sobre o trânsito em julgado da sentença criminal, que não admite mais recurso. O caso que levou à condenação aconteceu em 5 de novembro de 2021, quando o vereador foi abordado pela Polícia Militar (PM) no Km 66 da MG-050. 

Conforme o registro policial, ele apresentava sinais de embriaguez e registrou 0,37 mg/l no teste do bafômetro, índice acima do limite permitido pela legislação de trânsito, que é de  0,05 mg/L.

Em seu quarto mandato, Moura foi condenado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A sentença determinou seis meses de detenção, pena substituída por prestação de serviços comunitários, pagamento de dez dias-multa e suspensão do direito de dirigir por dois meses.

Com a confirmação definitiva da condenação, em 25 de junho deste ano, a Justiça comunicou a suspensão dos direitos políticos do vereador, o que automaticamente inviabiliza a permanência no cargo eletivo. Diante disso, a Mesa Diretora da Câmara publicou o ato declarando a vacância.

No documento, assinado pelo presidente José Ronaldo (Republicanos), pelo vice-presidente Gilberto Nunes (PL) e pelo secretário Warlen Cândido (Cidadania), a Casa justifica a decisão citando a comunicação oficial da Justiça.

Com a cassação consumada, a Câmara determinou a convocação imediata do suplente para assumir a vaga.

