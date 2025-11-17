Vereadores pedem cassação de vice-prefeito por vídeo considerado racista
Parlamentares do PT de Uberlândia alegam ataque a direitos humanos por conta de um vídeo em que Pelizer (PL) critica exposição sobre racismo na cidade
Dois vereadores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apresentaram um pedido de cassação do mandato do vice-prefeito do município, Vanderlei Pelizer (PL), na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (17/11). Professor Ronaldo e vereador Dr. Igino, ambos do PT, alegam ataque a direitos humanos por conta de um vídeo em que o vice critica uma exposição sobre racismo, que acontece no Centro Administrativo de Uberlândia.
O vídeo foi divulgado por Pelizer em suas redes sociais e fala sobre apresentações feitas na Mostra Visualidades, promovida com atividades sobre o tema racismo, que vão até 21 de novembro.
Pelizer alega que existe constrangimento e "lavagem cerebral" de estudantes por parte de professores e coordenadores escolares do próprio município. "Racismo tem que ser eliminado. Isso pra nós é muito caro. O que nós não podemos aceitar é uma lavagem cerebral realizada, muitas vezes, em nossas crianças. E pior, por coordenadores ou professores, muitas vezes orientadores, despreparados, que não sabem nem explicar aquilo que está se ensinando", diz o político na publicação.
O vice-prefeito mostra um aluno recitando um poema sobre empoderamento e aborda uma mulher, que parece ser profissional da educação municipal, questionando o que seria esse empoderamento. Ele discorda da resposta da mulher. Em outro momento, afirma que as crianças teriam sido constrangidas. Outra mulher discorda dele, e o vice-prefeito responde: "O que você acha não me interessa".
Cassação
Os parlamentares que pedem a cassação de Vanderlei Pelizer apontam que ele "feriu gravemente a dignidade do cargo, atentando contra princípios da administração pública, como legalidade, moralidade e respeito aos direitos humanos, além de expor o município a constrangimento público e institucional".
Ronaldo e Igino afirmam ainda que houve distorção de políticas públicas de igualdade racial e ofensas a servidores da Educação. Os vereadores encaminharam o caso ao Ministério Público de Minas Gerais.
O que disse o vice-prefeito
Por meio de nota, o vice-prefeito de Uberlândia afirmou ser "totalmente contra aqueles que, em vez de ensinar, tentam doutrinar crianças com pautas comunistas, ideologias de esquerda ou agendas político-partidárias. Professor tem que ensinar sua matéria, preparar o aluno para a vida, formar cidadãos, e não transformar sala de aula em palanque ideológico e político".
Ele aponta que a situação se tornou uma tentativa de politizar opiniões e transformar divergências democráticas em ataques pessoais.
"Mais um pedido de cassação movido contra minha pessoa apenas confirma aquilo que a população já percebe: há um grupo que não aceita o livre debate, não suporta opinião divergente e tenta silenciar quem pensa diferente. Para eles, quem discorda deve ser eliminado do debate público — uma postura que afronta diretamente o maior princípio democrático: a liberdade de expressão e o confronto saudável de ideias", diz Pelizer na manifestação.
A Prefeitura de Uberlândia informou que, por se tratar de uma questão própria de Pelizer, não cabe manifestação municipal.
Segundo pedido
Em julho, a Câmara Municipal de Uberlândia arquivou um pedido de cassação contra o vice-prefeito, também movido por Dr. Igino. A tentativa de retirada de Pelizer do Executivo tinha relação com a viagem que ele fez a Israel com um grupo de outros prefeitos e vices em junho.
Ele alegava que Pelizer não poderia estar fora de Uberlândia por tempo maior que o permitido sem autorização do Poder Legislativo, de acordo com a Lei Orgânica do Município.
Na votação na Câmara, 16 vereadores rejeitaram o pedido e apenas três votaram favoravelmente. Sete parlamentares não votaram. Todos os vereadores marcaram presença na sessão de julho.
Nota completa de Pelizer:
Diante da recente tentativa de politizar opiniões e transformar divergências democráticas em ataques pessoais, o vice-prefeito Vanderlei Pelizer vem a público afirmar que:
Carrego com orgulho os ensinamento das professoras e professores que contribuíram para minha formação. Sou apaixonado pela educação e pela nobre missão de ensinar — missão esta que sempre defendi com firmeza. Não por acaso, sou um apoiador convicto dos colégios cívico-militares, onde o professor é respeitado, valorizado e protegido, tendo ao seu lado a segurança necessária contra alunos que, infelizmente, já não respeitam mais a autoridade do educador.
Todavia, como vice-prefeito reafirmo: Sou totalmente contra aqueles que, em vez de ensinar, tentam doutrinar crianças com pautas comunistas, ideologias de esquerda ou agendas político-partidárias. Professor tem que ensinar sua matéria, preparar o aluno para a vida, formar cidadãos, e não transformar sala de aula em palanque ideológico e político.
É contra esse tipo de atuação, que desvirtua a essência da educação, que tenho me levantado — sempre de forma clara, aberta e dentro do direito constitucional de crítica e opinião. Isso se chama democracia.
Por isso, mais um pedido de cassação movido contra minha pessoa apenas confirma aquilo que a população já percebe: há um grupo que não aceita o livre debate, não suporta opinião divergente e tenta silenciar quem pensa diferente. Para eles, quem discorda deve ser eliminado do debate público — uma postura que afronta diretamente o maior princípio democrático: a liberdade de expressão e o confronto saudável de ideias.
Reforço que seguirei firme, com a consciência tranquila e o compromisso intocável com Uberlândia, com a educação de verdade e com a defesa da democracia — aquela que existe para todos, não apenas para quem pensa igual.
"Ser odiado por uma cambada de imbecis é o preço que se paga por não ser um deles".
Vanderlei Pelizer
Vice Prefeito de Uberlândia