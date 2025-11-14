Foragido do Pará é encontrado pela PRF em Uberlândia

Um homem de 41 anos, que estava foragido do Norte do país pelo crime de latrocínio, foi preso em Uberlândia pela Polícia Rodoviária Federal, nessa quinta-feira (13/11).

A ação aconteceu durante fiscalização de rotina na rodovia BR-050, na altura do km 73, no Triângulo Mineiro.

O procurado estava em uma moto. Ele apresentou documentos próprios, sem tentar fingir outra identidade. Rapidamente, os policiais encontraram no sistema da PRF um mandado de prisão em aberto.

Ele era foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A voz de prisão foi dada em seguida, sem resistência do procurado.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da prisão, a moto que ele conduzia foi removida para um pátio credenciado, devido ao licenciamento estar vencido.