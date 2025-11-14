Assine
MANDADO

Foragido do Pará é encontrado pela PRF em Uberlândia

Homem era procurado por latrocínio; ele não tentou esconder a própria identidade ao apresentar documentos aos policiais

14/11/2025 21:31

Homem apresentou documentos próprios, e mandado de prisão foi encontrado
Homem apresentou documentos próprios, e mandado de prisão foi encontrado crédito: Divulgação/PRF

Um homem de 41 anos, que estava foragido do Norte do país pelo crime de latrocínio, foi preso em Uberlândia pela Polícia Rodoviária Federal, nessa quinta-feira (13/11).

A ação aconteceu durante fiscalização de rotina na rodovia BR-050, na altura do km 73, no Triângulo Mineiro.

O procurado estava em uma moto. Ele apresentou documentos próprios, sem tentar fingir outra identidade. Rapidamente, os policiais encontraram no sistema da PRF um mandado de prisão em aberto.

Ele era foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A voz de prisão foi dada em seguida, sem resistência do procurado.

Além da prisão, a moto que ele conduzia foi removida para um pátio credenciado, devido ao licenciamento estar vencido.

