Foragido do Pará é encontrado pela PRF em Uberlândia
Homem era procurado por latrocínio; ele não tentou esconder a própria identidade ao apresentar documentos aos policiais
compartilheSIGA
Um homem de 41 anos, que estava foragido do Norte do país pelo crime de latrocínio, foi preso em Uberlândia pela Polícia Rodoviária Federal, nessa quinta-feira (13/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ação aconteceu durante fiscalização de rotina na rodovia BR-050, na altura do km 73, no Triângulo Mineiro.
- Violência brutal na Savassi: tudo o que se sabe da morte de mulher trans
- Jovem de 26 anos desaparece na Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Suspeito de matar cabeleireira devia R$ 35 mil para a vítima
O procurado estava em uma moto. Ele apresentou documentos próprios, sem tentar fingir outra identidade. Rapidamente, os policiais encontraram no sistema da PRF um mandado de prisão em aberto.
Leia Mais
Ele era foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A voz de prisão foi dada em seguida, sem resistência do procurado.
Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além da prisão, a moto que ele conduzia foi removida para um pátio credenciado, devido ao licenciamento estar vencido.