Suspeito de matar cabeleireira devia R$ 35 mil para a vítima

Durante coletiva à imprensa nesta sexta-feira (14/11) o delegado regional de Uberaba, Armando Papacídero, trouxe novidades do assassinato da cabeleireira Raphaella Fachinelli, ocorrido na última segunda-feira (10/11). O crime é investigado como homicídio triplamente qualificado.

O suspeito de matar a vítima com várias facadas no rosto e no pescoço é um homem de 30 anos. Ele foi preso na tarde dessa quinta-feira (13/11) em Franca, no interior de São Paulo, e está em prisão preventiva na Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira.

Raphaella Fachinelli foi encontrada morta na casa da namorada do suspeito, sendo que a mulher não estava no local no momento do crime, mas também está sendo investigada.

Segundo o delegado Papacídero, o suspeito devia R$ 35 mil à Raphaella, sendo que o motivo do crime seria a dívida. Além disso, o delegado contou que o homem teve a frieza de, após o assassinato, assumir o controle do celular da vítima e se passar por ela para pedir dinheiro a um amigo da própria vítima, que fez uma transferência de R$ 4 mil.

Conforme exame pericial da PCMG, Raphaella sofreu 14 golpes de faca.

O delegado Luís Fernando Bernardes, que também participou da coletiva à imprensa, disse que ele e os investigadores acreditam que tenha sido um crime de ímpeto, em que após uma discussão, o suspeito perdeu o controle e atacou a vítima. "Em seu relato ele contou que já tinha uma rota de fuga; de Franca ele iria para Ribeirão Preto e em seguida para São Paulo", complementou o delegado após o depoimento do suspeito.

Raphaella deixou um filho de 4 anos.

O crime

Segundo registro policial, vizinhos ouviram gritos de socorro vindos de uma casa no Bairro Valim de Melo e acionaram a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava morta, caída na área de serviço da casa, com várias perfurações no rosto e no pescoço, além de ferimentos nos braços compatíveis com tentativa de defesa.

"Constatou-se grande quantidade de sangue espalhada pelo ambiente, bem como uma faca de cabo preto, com aproximadamente 12 cm de lâmina, completamente ensanguentada", diz trecho do registro da PM.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a PM, por volta das 12h, foi realizada uma transação financeira no valor de R$ 850 no cartão da namorada do suspeito, para uma maquininha em nome da vítima. E, alguns minutos depois, a PM informou que o suspeito fez um PIX de R$ 500 para a namorada.

A namorada do suspeito relatou à PM que eles dormiram juntos na casa onde aconteceu o crime, um dia antes da tragédia. Por volta das 8h do dia do crime, ela disse que o namorado a levou de carro ao trabalho. Por fim, falou aos policiais que só retornou à casa depois de receber uma ligação do pai, informando sobre o corpo encontrado.