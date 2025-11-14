Polícia apura denúncia e encontra casa com meia tonelada de maconha

A Polícia Militar apreendeu 672 barras de maconha em uma casa em Uberlândia, na madrugada desta sexta-feira (14/11). A operação começou após denúncia anônima indicando que o imóvel que era usado como depósito das drogas e guardar um veículo produto de crime. Uma pessoa foi presa.



O registro foi no bairro Jardim Holanda, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Quando os militares chegaram ao endereço, um motorista saía da residência. Ele foi abordado e, durante a vistoria, foram encontradas duas barras de maconha escondidas sob o banco do carro. O suspeito admitiu ser o proprietário do material e informou que havia mais droga dentro da casa.



No imóvel, a PM encontrou os restante das barras de maconha distribuídas em dois quartos, além de uma balança de precisão e 480 cigarros eletrônicos. Só a maconha pesava cerca de meia tonelada.



O suspeito detido disse que havia buscado a droga no Paraguai e que faria a distribuição em bairros de Uberlândia. Ele também afirmou que utilizava um veículo clonado, apreendido no local, para realizar entregas.



Ele tem outras passagens pela polícia por tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma.Todo o material apreendido e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil. O homem foi levado para a delegacia de plantão.