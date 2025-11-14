Motociclista foge de blitz, cai de viaduto e morre em BH
O Samu foi acionado e confirmou a morte ainda no local do acidente, registrado no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste da capital
compartilheSIGA
Um motociclista, que ainda não foi identificado, morreu depois de fugir de uma blitz, bater em uma mureta de proteção e cair de um viaduto do Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (14/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o homem avistou uma blitz e fugiu em alta velocidade no Viaduto Leste. Durante a fuga, porém, ele bateu na mureta de proteção da alça de acesso à Rua Adalberto Ferraz e caiu em um córrego.
Leia Mais
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica confirmou a morte ainda no local.
A perícia foi chamada e atua no local da ocorrência na coleta de vestígios que subsidiarão as investigações do acidente. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre o caso e a reportagem aguarda retorno.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ocorrência segue em andamento.
Matéria em atualização