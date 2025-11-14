Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Motociclista foge de blitz, cai de viaduto e morre em BH

O Samu foi acionado e confirmou a morte ainda no local do acidente, registrado no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste da capital

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/11/2025 16:56 - atualizado em 14/11/2025 16:57

compartilhe

SIGA
x
Motociclista caiu de viaduto do Complexo da Lagoinha e morreu na tarde desta sexta-feira (14/11)
Motociclista caiu de viaduto do Complexo da Lagoinha e morreu na tarde desta sexta-feira (14/11) crédito: Reprodução/Google Street View

Um motociclista, que ainda não foi identificado, morreu depois de fugir de uma blitz, bater em uma mureta de proteção e cair de um viaduto do Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (14/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o homem avistou uma blitz e fugiu em alta velocidade no Viaduto Leste. Durante a fuga, porém, ele bateu na mureta de proteção da alça de acesso à Rua Adalberto Ferraz e caiu em um córrego.

Leia Mais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica confirmou a morte ainda no local.

A perícia foi chamada e atua no local da ocorrência na coleta de vestígios que subsidiarão as investigações do acidente. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre o caso e a reportagem aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento. 

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente bh blitz motociclista policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay