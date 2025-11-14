Cidade mineira investiga morte suspeita de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga um novo caso suspeito de intoxicação por metanol em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. A secretaria de Saúde do município informou nesta sexta-feira (14/11) que um morador da cidade de 52 anos morreu durante a madrugada com sintomas semelhantes aos casos de intoxicação por metanol.

A suspeita é a segunda registrada na cidade. No início de outubro, um outro caso foi investigado, envolvendo um paciente de 25 anos, mas foi descartado. Até o momento, nenhum caso foi confirmado em Minas.

De acordo com a pasta municipal, assim que o Departamento de Vigilância Epidemiológica recebeu uma notificação sobre o caso, todas as medidas necessárias foram adotadas. Segundo José Gabriel Pontes Baeta, secretário adjunto de Saúde, a Polícia Civil e o Procon também foram notificados. Neste momento, a pasta aguarda o resultado conclusivo dos exames que irão definir a causa da morte.

Suspeitos em Minas

No estado, outros seis casos foram investigados e descartados. Segundo a SES-MG, três deles foram descartados por não ter metanol e/ou ácido fórmico no sangue dos pacientes: em Belo Horizonte, com uma paciente de 48 anos; em Açucena, no Vale do Aço, com um paciente de 27 anos, cujo quadro evoluiu para a morte em Ipatinga; e em Bom Despacho, no Centro-Oeste mineiro, com um paciente de 53 anos.

Um quinto caso, com uma paciente de 27 anos, moradora de Sabará, na Região Metropolitana, foi descartado por não cumprir critérios de suspeição. Já em Itajubá, no Sul do estado, a morte de um homem de 48 anos foi descartada como de intoxicação. Segundo a pasta, o homem fez abuso de álcool, sem definição do líquido ingerido. Foi feita uma análise da amostra biológica pelo Instituto Médico-Legal (IML) e o resultado foi negativo para metanol e ácido fórmico.

Quantos casos já foram confirmados no Brasil?

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 60 casos de intoxicação foram confirmados no Brasil e outros 30 estão em investigação. O boletim nacional ainda não contabiliza o caso de Poços de Caldas.

Ainda de acordo com a pasta, o estado de São Paulo registra o maior número de registros dos casos, com 47 confirmados, 8 em investigação e outros 480 descartados. Além de São Paulo, o Paraná registra seis casos confirmados, Pernambuco registra cinco e Mato Grosso e Rio Grande do Sul registram, cada um, um caso.

Quinze mortes foram confirmadas no país: nove delas foram confirmadas no estado paulista, três no Paraná e três em Pernambuco. Outras nove seguem sob análise – cinco em SP e quatro em Pernambuco. Ao todo, 53 óbitos já foram descartados como tendo sido causados por intoxicação por metanol.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.