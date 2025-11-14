Mãe e filha morrem vítimas de malária no Sul de Minas

Uma moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, e a mãe dela morreram vítimas de malária na última quarta-feira (12/11). Recentemente, as duas estiveram em uma viagem internacional.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Cibele Lisboa Vergani, de 48 anos, procurou atendimento médico em 9 de novembro, data em que foi medicada e liberada.

Dois dias depois, a paciente apresentou uma piora do quadro clínico e foi transferida para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Nessa quarta-feira (12/11), Cibele veio a óbito. Já a mãe dela, Lúcia Diva Lisboa, que não teve idade divulgada, morreu na mesma data, após ficar hospitalizada em São Paulo.

A SES-MG confirmou que a malária, causada pelo Plasmodium falciparum, foi a causa da morte das mulheres. Ainda segundo a pasta, a investigação aponta que elas realizaram uma viagem pela Europa, com passagem em Angola. Porém, não está confirmado se há relação entre os óbitos e a viagem.

Em nota, a Prefeitura de Pouso Alegre se solidarizou com os familiares, amigos e todos que foram tocados pela partida de Cibele e Lúcia. Ainda informou que há um prazo de 60 dias a contar do óbito para investigação. O Executivo alegou estar esperando alguns dias, visto que pessoas próximas às vítimas vão precisar passar por entrevistas para início da apuração do caso.

O corpo de Cibele foi velado em Pouso Alegre e depois levado para São Paulo, onde foi sepultado ao lado da mãe, nessa quinta-feira (13/11).

