VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Preso homem que perseguia e ameaçava a irmã mesmo após medida protetiva

Segundo a Polícia Civil de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, o homem já tinha tentado matar a irmã com uma facada nas costas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
14/11/2025 13:55 - atualizado em 14/11/2025 14:06

Homem que tentou matar a irmã foi levado à Delegacia de Itabira e de lá, para um presídio
Homem que tentou matar a irmã foi levado à Delegacia de Itabira e de lá, para um presídio

Um homem, de 29 anos, que perseguia e ameaçava a própria irmã, de 28, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, por descumprimento reiterado de medida protetiva. A prisão ocorreu na última quarta-feira (12/11) e foi efetuada por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo os policiais de Itabira, o suspeito já havia sido preso neste ano por tentativa de feminicídio, por ter dado uma facada nas costas da irmã. No entanto, conseguiu liberdade provisória depois de um recurso do seu advogado.

Em função do primeiro crime, a irmã já tinha obtido uma medida protetiva, que proibia o suspeito de se aproximar dela ou mesmo tentar qualquer tipo de contato, mesmo que por telefone ou mensagens. Apesar disso, o homem voltou a perseguir e ameaçar a irmã, depois de ser solto

Segundo o delegado João Martins Teixeira, responsável pelo caso, “o risco de reiteração delitiva era concreto e incontestável. A prisão preventiva foi a medida capaz de resguardar a vida e a integridade física da vítima”.

Assim que a ordem de prisão foi cumprida, o homem foi levado para a Delegacia de Itabira, onde foi ouvido e em seguida, foi transferido para sistema prisional. 

Como denunciar casos de violência doméstica?

A Polícia Civil orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. Em casos de ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, o registro pode ser feito diretamente em unidade policial ou via os números 180 ou 181. Outra possibilidade é registrar a agressão pela Delegacia Virtual.

