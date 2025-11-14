Assine
XINGAMENTOS HOMOFÓBICOS

Presa em flagrante por desacato e homofobia mulher que xingou servidora

Autora se revoltou por não ter sido atendida no telefone e atacou a servidora de João Monlevade (MG), na Região Central do estado

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/11/2025 17:45

Viaturas da PM
A mulher, presa em flagrante pela PM, admitiu ter xingado a servidora sobre a orientação sexual, corpo e serviços prestados por ela crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante depois de atacar com xingamentos homofóbicos uma servidora pública de João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na manhã desta sexta-feira (14/11). 

De acordo com a Polícia Militar, a autora tentou ligar para uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e não foi atendida. Indignada, ela foi ao local e começou a xingar a servidora, de 37 anos. 

Segundo o boletim de ocorrência, a autora chamou a vítima de “sapatão que não manda em nada e que só quer receber sem fazer nada”. As ofensas também faziam menção ao corpo da vítima, que foi chamada de “gorda” e “cara larga”.

A polícia foi chamada e outra funcionária do local confirmou as ofensas. Aos militares, a autora admitiu que ofendeu a servidora sobre a aparência dela, serviço não prestado e orientação sexual.

A autora foi presa em flagrante e encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que está com o caso em andamento. A ocorrência é registrada como desacato e injúria de cunho homofóbico.

A Prefeitura de João Monlevade foi procurada para um posicionamento sobre o caso e a reportagem aguarda retorno.

