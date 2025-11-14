Adolescente de 15 anos bate carro da empresa em que trabalhava e morre

Um adolescente de 15 anos morreu depois de bater a caminhonete da empresa em que trabalhava em Tarumirim (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã desta sexta-feira (14/11). O proprietário da empresa não foi localizado para prestar esclarecimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram o carro na contramão da direção, batida em uma árvore, com o motorista preso às ferragens. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte dele no local.

Testemunhas relataram aos militares que a vítima, que é natural de Campinas (SP), tinha começado a trabalhar às 7h. Ele teria ido a uma fazenda e, no caminho de volta, bateu o carro.

O carro tinha a plotagem de uma serralheira e estava no nome de uma mulher. Conforme os registros, a proprietária e o dono da serralheria foram procurados na casa onde moravam e na empresa, mas eles não se apresentaram, não ofereceram apoio e não esclareceram as circunstâncias do serviço que o adolescente prestava no momento do acidente.

A cena passou por perícia e o corpo foi removido das ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o liberou para a remoção do rabecão.

O carro foi removido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran em Governador Valadares.