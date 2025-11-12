Motorista de aplicativo tem carro roubado por três passageiros na Grande BH

Um motorista de aplicativo de 39 anos teve o carro roubado por três passageiros na madrugada desta quarta-feira (11/11), no Bairro São Luiz, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o Volkswagen Gol preto foi tomado de assalto por volta da meia-noite. O motorista relatou que aceitou uma corrida nas proximidades da Via Expressa, no Bairro Vila Cristina, onde embarcaram três homens que disseram querer ir ao Bairro Petrolândia, supostamente para comprar drogas.

Durante o trajeto, o passageiro que estava no banco dianteiro anunciou o assalto, simulando portar uma arma e ordenando que o motorista descesse do veículo. Em seguida, o trio fugiu com o carro.

Depois de rastreamento, o automóvel foi localizado no Bairro Duque de Caxias, onde os policiais encontraram três suspeitos próximos ao veículo. Um deles tentava esconder a chave em uma lixeira.

Dois dos três homens afirmaram que “apenas pegaram carona” e negaram envolvimento no crime, embora o motorista tenha reconhecido os autores. O celular da vítima também foi roubado e revendido por R$ 60 a uma mulher em um bar, que não foi encontrada.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia da Polícia Civil. O veículo foi recuperado.