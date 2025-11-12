Assine
ROUBO DE CARRO

Motorista de aplicativo tem carro roubado por três passageiros na Grande BH

Veículo foi levado durante corrida entre bairros em Betim, na região metropolitana de BH, e depois foi recuperado pela polícia

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/11/2025 08:52

Segurança em app de transporte em BH: como confirmar se o motorista é real
O motorista de aplicativo teve o carro roubado por três passageiros e dois deles negaram participação mesmo sendo reconhecidos crédito: Reprodução/Pexels

Um motorista de aplicativo de 39 anos teve o carro roubado por três passageiros na madrugada desta quarta-feira (11/11), no Bairro São Luiz, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o Volkswagen Gol preto foi tomado de assalto por volta da meia-noite. O motorista relatou que aceitou uma corrida nas proximidades da Via Expressa, no Bairro Vila Cristina, onde embarcaram três homens que disseram querer ir ao Bairro Petrolândia, supostamente para comprar drogas.

Durante o trajeto, o passageiro que estava no banco dianteiro anunciou o assalto, simulando portar uma arma e ordenando que o motorista descesse do veículo. Em seguida, o trio fugiu com o carro.

Depois de rastreamento, o automóvel foi localizado no Bairro Duque de Caxias, onde os policiais encontraram três suspeitos próximos ao veículo. Um deles tentava esconder a chave em uma lixeira.

Dois dos três homens afirmaram que “apenas pegaram carona” e negaram envolvimento no crime, embora o motorista tenha reconhecido os autores. O celular da vítima também foi roubado e revendido por R$ 60 a uma mulher em um bar, que não foi encontrada.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia da Polícia Civil. O veículo foi recuperado.

