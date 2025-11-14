Jovem tenta reatar namoro com ex e acaba agredida em motel

Uma jovem de 18 anos foi agredida e teve vídeos íntimos divulgados pelo ex-namorado, de 23, enquanto os dois estavam em um motel, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (14/11). Aos militares, o suspeito negou as agressões e disse que é ameaçado de morte por familiares da ex.

A Polícia Militar encontrou a vítima com uma lesão em um dos braços. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), ela contou que estava tentando reatar o relacionamento com o ex e aceitou ir a um motel com ele. No local, porém, o jovem demonstrou ciúme pelo fato de que ela conversava com outros homens e começou a divulgar vídeos íntimos da vítima.

A vítima contou que tentou usar o telefone do motel para pedir socorro, mas o homem arrancou o aparelho da parede. Neste momento, o suspeito teria jogado a jovem na cama e socou as costas dela.

Conforme o documento policial, a vítima conseguiu pegar o próprio celular para pedir socorro a alguém da família e conseguiu apenas falar com um ex-companheiro que morava na rua da família e poderia avisá-la. Inconformado, o suspeito tomou o telefone da mão da jovem, quebrou o aparelho e lesionou o braço dela, causando sangramentos. Ela tentou se defender arranhando o rosto do homem.

Aos militares, a vítima contou que conseguiu pegar o telefone novamente e ligar para um tio, que é sargento do Exército, e mostrou para ele as agressões. O aparelho dela, porém, não está mais funcionando, segundo o BO.

Ainda segundo a vítima, a recepcionista do motel deixou que o jovem tirasse a moto de dentro do estabelecimento para que uma apreensão fosse evitada. Ela afirmou que quer representar criminalmente contra o ex e quer uma medida protetiva de urgência.

Versão do agressor

Questionado sobre os fatos, o suspeito afirmou que a jovem o atacou primeiro, motivada por ciúmes. Segundo ele, a vítima foi quem quebrou o telefone e se machucou neste momento. Ele afirma que não a agrediu e apenas tentou se defender.

O suspeito também afirmou que familiares da jovem já teriam o agredido com capacetes, socos e chutes em outro momento, sob a ameaça de que o matariam se ele não acabasse preso. Ele ainda alegou que um tio da vítima afirmou que, caso ele chegasse perto da jovem novamente, “encheria a cara dele de tiro”.

Os dois foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, assim que liberados, levados a uma delegacia de polícia.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres